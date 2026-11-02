274 Колаж: Dir.bg

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Извънпарламентарната партия БСП ще има своя трети президент - с всичките условности на тази констатация, тъй като кандидатурата на Илияна Йотова беше издигната от Инициативен комитет, а не от една политическа формация.

Именно обаче социалистите първи подкрепиха бившата си съпартийка Йотова, която замрази партийното членство през 2017 г., когато влезе за първи път на "Дондуков" 2 като вицепрезидент на Румен Радев.

От БСП не само я подкрепиха, но и изцяло изнесоха на гърба си кампанията до първия тур, като впрегнаха структурите си навсякъде в страната, за да организират предизборни срещи и да работят за бившата си съпартийка.

Преди победата на Йотова тази вечер БСП вече имаше двама президенти - два мандата изкара като държавен глава бившият лидер на социалистите Георги Първанов и още два, макар и вторият да беше непълен - сегашният премиер Румен Радев.

Илияна Йотова ще бъде третият върховен главнокомандващ и държавен глава, зад когото са заставали социалистите и чиято победа, могат да кажат със самочувствие, също са изковали.

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Куриозното е, че никоя друга партия у нас не може да се похвали с подобно постижение, откакто имаме президентска институция, а в същото време също тъй безпрецедентно тази формация за първи път от 1990 г. насам остана извън Народното събрание на изборите през април.

През 2001 г. Първанов беше издигнат като партиен кандидат, а през 2006 вече стана президент, издигнат от независим инициативен комитет. Радев беше издигнат по същия начин - първо като партиен кандидат през 2016 г., а за втория си мандат през 2021 г. вече зад него застана инициативен комитет. Йотова спечели своя първи мандат не като номинация на една партия, а директно като кандидатура на Инициативен комитет.

И двамата предишни президенти, издигнати и подкрепяни от БСП, от своя страна демонстрираха приемственост и застанаха до третия - Илияна Йотова. Георги Първанов влезе в Инициативния комитет на Йотова, а Румен Радев ѝ даде подкрепата си, както и на управляващата партия "Прогресивна България". Макар ПБ да отсъстваше видимо от терена на кампанията на първия тур, стряскащо малката разлика от под 3% я мобилизира на поправителния през седмицата между двата тура.

Това отчете и лидерът на социалистите Крум Зарков, който заключи, че управляващите са си научили урока от 25 октомври и Румен Радев е мобилизирал партията. "България за пръв път избра в своята история жена за държавен глава и ние социалистите сме щастливи, че бяхме част от тази победа", каза соцлидерът.

"Много съм щастлив, че българските социалисти имат основна роля в този избор. Поздравявам сърдечно всички другари, които активно се включиха в предизборната кампания и неуморно работиха за този резултат", коментира и зам.-председателят на партията Иван Таков, който е и председател на БСП-София. Йотова беше зам.-председател именно на столичната организация на социалистите преди да отиде в президентството.

Въпреки че ще има, условно казано, своя трети президент, БСП всъщност е спечелила не 3, а общо 5 президентски мандата, тъй като и Първанов, и Радев дублираха победите си - първият остана на "Дондуков" 2 десет години, а вторият - над девет.

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