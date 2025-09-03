"Нека тази сесия да бъде белязана от работа, а не от блокажи", призова председателят на парламентарната група на "БСП - Обединена левица" Драгомир Стойнев в началото на есенната пленарна сесия на парламента.

Парламентът

"Нека да докажем, че парламентаризмът е силен, когато успява да върне доверието на гражданите и да скъси дистанцията между институциите и обществото. Нека всички да се водим от едно основно правило, че в политиката не партийната целесъобразност трябва да е водеща, а общественият интерес", посочи той.

Стойнев отбеляза, че са станали свидетели на безсмислени вотове на недоверие.

"Те не донесоха решение, а само блокираха работата на Народното събрание. Днес мнозинството и отговорното управление показват, че има и друг път на диалог, сътрудничество, но и на конкретни решения", посочи той.

Стойнев заяви, че като част от съвместното управление, "БСП - Обединена левица" ще продължи да бъде двигател на социалната справедливост и защита на гражданите. Той посочи, че според социалистите е време за връщане към правилата на парламентарната демокрация, на законите и към ясните принципи на управление.

Атанас Зафиров се ръкува със Си Дзинпин в Пекин
Виж още Атанас Зафиров се ръкува със Си Дзинпин в Пекин

"Откриваме новата парламентарна сесия в обстановка на сериозни предизвикателства - политически, социални и икономически", посочи Драгомир Стойнев.

"Това, което постигнахме след години на безвремие, е работещо правителство и стабилно мнозинство, но овладяването на политическата криза е само един етап от усилията ни", отбеляза той.

Според социалистите е време за следващия етап и те го виждат като етап на връщане към правилата - към правилата на парламентарната демокрация, на законите, към ясните принципи на управление, към правилата за провеждане на ефективни и качествени реформи, към правилата на нормалността, изреди Стойнев. "Само така ще възстановим доверието в парламентаризма и ще върнем доверието между обществото и политиката", убеден е депутатът от БСП, цитира го БТА.

"Тази пропаст между гражданите и техните институции е една от опасните тенденции, които трябва да затворят, именно чрез създаване и следване на правила, чрез повече прозрачност и отчетност и политики, които хората реално усещат в ежедневието си", заяви председателят на парламентарната група на "БСП - Обединена левица".

Стойнев отбеляза, че живеем във време на глобални трансформации, икономически и социални, климатични кризи, конфликти и напрежение в международните отношения.

"Тече нов диалог и преосмисляне на политиките в глобалните центрове на властта. България трябва да намери своето адекватно място в този процес като държава, която защитава националния си интерес, но и активно да допринесе за по-сигурна, по-справедлива и по-солидарна Европ", посочи той. По думите му това изисква мъдрост, далновидност, активна дипломация, но и чувствителност на парламента към динамиката на международните отношения.

Стойнев коментира, че икономическата ситуация у нас също изисква отговорни решения. По думите му инфлацията натоварва семействата, бизнесът има нужда от предвидимост, земеделските производители и малките предприятия - от подкрепа, безводието се превръща в проблем за българските граждани.

"Именно тук е ролята на управляващото мнозинството да е фокусирано върху политики и нормотворчество, да не допуска партийната целесъобразност да диктува дневния ред, водещи трябва да бъдат общественият интерес, стопанската стабилност и грижа за потребителите", заяви Драгомир Стойнев.

ИЗБРАНО
Скалата може да бъде номиниран за "Оскар“ за новия си филм "Смазващата машина“ Лайф
Скалата може да бъде номиниран за "Оскар“ за новия си филм "Смазващата машина“
10095
"Късметлията" Джокович разочарова Ню Йорк за полуфинал с Алкарас Корнер
"Късметлията" Джокович разочарова Ню Йорк за полуфинал с Алкарас
10773
Нов рунд в спора за минималната заплата: Между "за" и "против" за 1213 лева Бизнес
Нов рунд в спора за минималната заплата: Между "за" и "против" за 1213 лева
6173
Китай се готви за война: Мощните оръжия, които видяхме днес IT
Китай се готви за война: Мощните оръжия, които видяхме днес
51651
Уди Алън за Тръмп: Той е много добър актьор Impressio
Уди Алън за Тръмп: Той е много добър актьор
1008
От гетото на Себу до глобалната сцена: Феноменът Budots URBN
От гетото на Себу до глобалната сцена: Феноменът Budots
1128
Австрия предлага високо качество на живот, но хората са неприветливи Trip
Австрия предлага високо качество на живот, но хората са неприветливи
3161
Най-голямата грешка, която всички правим, когато готвим с консервирани бобови култури Вкусотии
Най-голямата грешка, която всички правим, когато готвим с консервирани бобови култури
1696
Вечните страдалци. За тези четири зодиакални знака, Меркурий е ретрограден всеки ден Zodiac
Вечните страдалци. За тези четири зодиакални знака, Меркурий е ретрограден всеки ден
1229
Най-високите температури през септември у нас ще са между 31 и 36 градуса Времето
Най-високите температури през септември у нас ще са между 31 и 36 градуса
401