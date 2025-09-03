След години безвремие постигнахме работещо правителство и стабилно мнозинство, заяви председателят на ПГ Драгомир Стойнев

"Нека тази сесия да бъде белязана от работа, а не от блокажи", призова председателят на парламентарната група на "БСП - Обединена левица" Драгомир Стойнев в началото на есенната пленарна сесия на парламента.

"Нека да докажем, че парламентаризмът е силен, когато успява да върне доверието на гражданите и да скъси дистанцията между институциите и обществото. Нека всички да се водим от едно основно правило, че в политиката не партийната целесъобразност трябва да е водеща, а общественият интерес", посочи той.

Стойнев отбеляза, че са станали свидетели на безсмислени вотове на недоверие.

"Те не донесоха решение, а само блокираха работата на Народното събрание. Днес мнозинството и отговорното управление показват, че има и друг път на диалог, сътрудничество, но и на конкретни решения", посочи той.

Стойнев заяви, че като част от съвместното управление, "БСП - Обединена левица" ще продължи да бъде двигател на социалната справедливост и защита на гражданите. Той посочи, че според социалистите е време за връщане към правилата на парламентарната демокрация, на законите и към ясните принципи на управление.

"Откриваме новата парламентарна сесия в обстановка на сериозни предизвикателства - политически, социални и икономически", посочи Драгомир Стойнев.

"Това, което постигнахме след години на безвремие, е работещо правителство и стабилно мнозинство, но овладяването на политическата криза е само един етап от усилията ни", отбеляза той.

Според социалистите е време за следващия етап и те го виждат като етап на връщане към правилата - към правилата на парламентарната демокрация, на законите, към ясните принципи на управление, към правилата за провеждане на ефективни и качествени реформи, към правилата на нормалността, изреди Стойнев. "Само така ще възстановим доверието в парламентаризма и ще върнем доверието между обществото и политиката", убеден е депутатът от БСП, цитира го БТА.

"Тази пропаст между гражданите и техните институции е една от опасните тенденции, които трябва да затворят, именно чрез създаване и следване на правила, чрез повече прозрачност и отчетност и политики, които хората реално усещат в ежедневието си", заяви председателят на парламентарната група на "БСП - Обединена левица".

Стойнев отбеляза, че живеем във време на глобални трансформации, икономически и социални, климатични кризи, конфликти и напрежение в международните отношения.

"Тече нов диалог и преосмисляне на политиките в глобалните центрове на властта. България трябва да намери своето адекватно място в този процес като държава, която защитава националния си интерес, но и активно да допринесе за по-сигурна, по-справедлива и по-солидарна Европ", посочи той. По думите му това изисква мъдрост, далновидност, активна дипломация, но и чувствителност на парламента към динамиката на международните отношения.

Стойнев коментира, че икономическата ситуация у нас също изисква отговорни решения. По думите му инфлацията натоварва семействата, бизнесът има нужда от предвидимост, земеделските производители и малките предприятия - от подкрепа, безводието се превръща в проблем за българските граждани.

"Именно тук е ролята на управляващото мнозинството да е фокусирано върху политики и нормотворчество, да не допуска партийната целесъобразност да диктува дневния ред, водещи трябва да бъдат общественият интерес, стопанската стабилност и грижа за потребителите", заяви Драгомир Стойнев.

