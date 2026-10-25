Божидар Божанов: Гласувах за президент, който ще бъде коректив на властта, а не безгласна буква
Съпредседателят на "Да, България" коментира и предизборната кампания, като изрази увереност в качествата на кандидата, когото подкрепя
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Гласувах за президент, който ще бъде коректив на властта и няма да бъде безгласна буква, когато тя греши. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, след като упражни правото си на глас на президентските избори с машинен вот в 9. Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" в София.
Президентски избори 2026
По думите му бъдещият държавен глава трябва да има ясна позиция по важните за страната въпроси и да не остава безучастен към действията на управляващите, когато те допускат грешки.
"Гласувах за президент, който знае къде се намира България и знае накъде трябва да се стреми в Европа", посочи Божанов.
Той постави акцент върху европейската ориентация на страната и ролята на президентската институция като коректив на останалите власти.
Съпредседателят на "Да, България" коментира и предизборната кампания, като изрази увереност в качествата на кандидата, когото подкрепя.
"Гласувах за президент, който цяла кампания пълнеше зали, имаше ентусиазъм и ще бъде изключително достоен президент на България", заяви Божанов.
С изказването си той подчерта очакванията си бъдещият държавен глава да отстоява активна позиция, да защитава европейския път на България и да упражнява правомощията си независимо от управляващото мнозинство.
Преди това правото си на глас упражни съпредседеталят на "Да, България" Ивайло Мирчев.
НАЙ
Излязоха нови резултати от изборите
Актуализираха резултатите от гласуването към 14.30 часа
Публикуваха нова порция резултати
Обявиха последни резултати преди официалните
Изтекоха първи резултати от вота
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