Съпредседателят на "Да, България" коментира и предизборната кампания, като изрази увереност в качествата на кандидата, когото подкрепя

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Гласувах за президент, който ще бъде коректив на властта и няма да бъде безгласна буква, когато тя греши. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, след като упражни правото си на глас на президентските избори с машинен вот в 9. Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" в София.

По думите му бъдещият държавен глава трябва да има ясна позиция по важните за страната въпроси и да не остава безучастен към действията на управляващите, когато те допускат грешки.

"Гласувах за президент, който знае къде се намира България и знае накъде трябва да се стреми в Европа", посочи Божанов.

Той постави акцент върху европейската ориентация на страната и ролята на президентската институция като коректив на останалите власти.

Съпредседателят на "Да, България" коментира и предизборната кампания, като изрази увереност в качествата на кандидата, когото подкрепя.

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"Гласувах за президент, който цяла кампания пълнеше зали, имаше ентусиазъм и ще бъде изключително достоен президент на България", заяви Божанов.

С изказването си той подчерта очакванията си бъдещият държавен глава да отстоява активна позиция, да защитава европейския път на България и да упражнява правомощията си независимо от управляващото мнозинство.

Снимка: БТА

Преди това правото си на глас упражни съпредседеталят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

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