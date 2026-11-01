Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Гласувах за истината, защото лъжата носи разделение, а истината е единственото, което може да обедини нацията. Това заяви пред журналисти съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, който упражни правото си на глас на президентските избори във Френската езикова езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" в столицата.

Президентски избори 2026

Гласувах за това европейският път на България да бъде сигурен и неотклонен, посочи Божанов. Той каза, че е дал своя глас за това България да бъде силна, просперираща и сигурна в несигурната международна обстановка.

На въпрос как може България да бъде сигурна с атаките в Черно море, Божанов каза, че България е част от най-силните съюзи в света и трябва да бъде пълноценен член на тези съюзи. Според него, когато ни се предлага помощ, например да унищожим морски дронове на Руската федерация, трябва да се възползваме от тази помощ, а не да ги чакаме да потопят кораби, каквато е едната хипотеза за случилото се.

Френският самолет е засякъл съответния дрон и от България не е дочакан отговор. Това е хипотеза, не е потвърдено, затова искаме и изслушване в парламента, посочи Божидар Божанов.

Снимка: БТА

Попитан за бюджета на държавата Божанов каза, че той все още не е внесен в парламента, което е нарушение на закона и то е съзнателно, защото загубата на доверие в управляващите, което се пренесе и върху техния кандидат, е отчасти заради плахата борба с корупцията, но най-вече заради това, че техните обещания за справяне с цените изобщо не се реализират. Според него бюджетът ще бъде поредният пример за това как икономическата политика не е на ниво и затова той е отложен за след изборите.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Цялата истина за войната между Мелания и Иванка Тръмп Лайф
Цялата истина за войната между Мелания и Иванка Тръмп
15984
Легенди, военен оркестър и хиляди по трибуните откриха новия дом на ЦСКА (галерия) Корнер
Легенди, военен оркестър и хиляди по трибуните откриха новия дом на ЦСКА (галерия)
41153
Александър Пулев: Ще има мултимилионни глоби за търговските вериги Бизнес
Александър Пулев: Ще има мултимилионни глоби за търговските вериги
8050
Хакери на Пхенян са заподозрени за кибератаката срещу най-голямата борса за криптовалути в света IT
Хакери на Пхенян са заподозрени за кибератаката срещу най-голямата борса за криптовалути в света
1213
Меч от бронзовата епоха, открит в италианско езеро, е запазил остротата си след 3300 години Impressio
Меч от бронзовата епоха, открит в италианско езеро, е запазил остротата си след 3300 години
4090
Вече не е важно какъв е костюмът ти за Хелоуин, а как ще го покажеш URBN
Вече не е важно какъв е костюмът ти за Хелоуин, а как ще го покажеш
1989
Проф. Бетани Хюз пред Dir.bg: България e чудо! Ще научим много за света от историята ѝ Trip
Проф. Бетани Хюз пред Dir.bg: България e чудо! Ще научим много за света от историята ѝ
6407
Шоколадова торта с вишни без сложни приготовления: Три пласта чисто удоволствие Вкусотии
Шоколадова торта с вишни без сложни приготовления: Три пласта чисто удоволствие
1460
Облачен и дъждовен ще бъде денят на балотажа Времето
Облачен и дъждовен ще бъде денят на балотажа
847