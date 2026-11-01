Ннастоя за парламентарно изслушване заради непотвърдена информация около морски дрон и коментира забавянето на държавния бюджет.

91 Снимка: БТА

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Гласувах за истината, защото лъжата носи разделение, а истината е единственото, което може да обедини нацията. Това заяви пред журналисти съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, който упражни правото си на глас на президентските избори във Френската езикова езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" в столицата.

Гласувах за това европейският път на България да бъде сигурен и неотклонен, посочи Божанов. Той каза, че е дал своя глас за това България да бъде силна, просперираща и сигурна в несигурната международна обстановка.

На въпрос как може България да бъде сигурна с атаките в Черно море, Божанов каза, че България е част от най-силните съюзи в света и трябва да бъде пълноценен член на тези съюзи. Според него, когато ни се предлага помощ, например да унищожим морски дронове на Руската федерация, трябва да се възползваме от тази помощ, а не да ги чакаме да потопят кораби, каквато е едната хипотеза за случилото се.

Френският самолет е засякъл съответния дрон и от България не е дочакан отговор. Това е хипотеза, не е потвърдено, затова искаме и изслушване в парламента, посочи Божидар Божанов.

Снимка: БТА

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Попитан за бюджета на държавата Божанов каза, че той все още не е внесен в парламента, което е нарушение на закона и то е съзнателно, защото загубата на доверие в управляващите, което се пренесе и върху техния кандидат, е отчасти заради плахата борба с корупцията, но най-вече заради това, че техните обещания за справяне с цените изобщо не се реализират. Според него бюджетът ще бъде поредният пример за това как икономическата политика не е на ниво и затова той е отложен за след изборите.

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