Бившият депутат от ПП разказа как Вежди Рашидов е помогнал на баща му в борба с онкологично заболяване

7050 Снимка: БТА

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"Бях отровен с клишета: "мултак", "слуга на мутри" и какво ли не. Докато не видях с очите си за какъв човек става дума." Това написа бившият народнен представител от ПП Явор Божанков в личния си профил във Фейсбук, споделяйки лична история за човешките жестове на Вежди Рашидов след кончината на известния скулптор и бивш председател на парламента.

В публикацията си Божанков разказва за първия си мандат в Народното събрание, когато между двамата е възникнал словесен сблъсък.

"В първия си мандат, когато езикът в НС беше цивилизован, нарекох ГЕРБ "шайка". А Вежди в отговор на това ме нарече "комсомолец". Това минаваше за голям скандал тогава", спомня си Божанков.

По думите му малко след това се е наложило да потърси съдействие от Рашидов заради здравословен проблем в семейството му.

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"Малко след това баща ми се разболя, а Вежди се лекуваше при български онколог в Берлин. Срам, не срам, отивам при него да го моля за помощ. Вежди ме хваща за ръката, буквално, и ме води при лекаря. Ние с Вежди изобщо не се познаваме. Влизаме и той казва: "Приятелю, водя това момче. Татко му е болен. Много ми е близък, много ми е на сърце. Моля те, помогни му", разказва още бившият депутат.

И отбелязва, че впоследствие е чул подобни разкази и от други хора, които познават Рашидов.

"Рашидов - като всеки човек - грешен. Но като малцина - с добро сърце. Да почива в мир", завършва публикацията си депутатът.

Творецът Вежди Рашидов, който беше дълго време и част от политиката у нас като парламентарист и като министър на културата, почина след кратко боледуване малко преди да навърши 75 г.

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