Румен Радев трябва да предоговори договора с "Боташ", иначе няма да се измъкнем, заяви лидерът на ГЕРБ

513 Снимка: БТА

Продължаваме пътя за еврозоната, приемането на бюджета, усвояване на проваления План за възстановяване и индустриалното сътрудничество и развитие на страната са приоритетите на ГЕРБ за новия политически сезон, каза лидерът на партията Бойко Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента.

Ние сме съинвеститори с най-голямата оръжейна компания, това не е подарък, допълни той.

Управлението никога не е било стабилно - всички го клатят, то е на малцинството, заяви Борисов.

Дали Пеевски ще продължи да го подкрепя, е негова работа, отговори той на журналистически въпрос.

"Висша форма на политическа отговорност в момента е държанието на политическите лидери. Това правителство не е изгодно на ГЕРБ, само че съм поел дума пред колегите от БСП и ИТН, че ще вървим докрай", каза Борисов.

Според Борисов партиите в парламента се карат за "бащинството" на предстоящия вот на недоверие. Той се обърна към "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) заради тяхната позиция. От една страна говорят за еврозоната, за проевропейското развитие на държавата, в същото време председателят на Европейската комисия е в България, по механизма SAFE сме първи, и изведнъж всичко това трябва да го съборят, за да се сдружат с "Възраждане", "Величие", "Щастие", "Възход", "Падение". Не мога да ги разбера", допълни той.

Борисов определи управляващото малцинство като несигурно и отново изтъкна, че за ГЕРБ участието в него е неизгодно.

Бойко Борисов подкани президента Румен Радев да предоговори договора с "Боташ":

"Крайно време е да използваме контактите, изключително големи, на президента Радев, така, както отиде при президента Щайнмайер, да отиде при президента Ердоган и както направи подарък за България, да направи подарък и за предоговарянето на договора с "Боташ", каза още Борисов.

По думите му България ще инвестира 6 млрд. в турската газопреносна система, а само в рамките на лятната ваканция на парламента държавата вече дължи 700 млн. лева.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.