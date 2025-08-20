"Не виждам по каква работа малки деца ги качват на такива съоръжения", заяви лидерът на ГЕРБ

1663 Скрийншот: Официален Facebook профил на Бойко Борисов

"Родителите могат да предотвратяват такива неща" - така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред журналисти в Пловдив инцидента с парашут в Несебър, при който загина 8-годишно дете.

"Не виждам по каква работа малки деца ги качват на такива съоръжения", заяви бившият премиер и даде пример със случка в неговото семейство от снощи.

"Има едни тротинетки и като се прибирах от работа, моите, ама така караха, че само паркирах, взех тротинетката и фиу - нямат повече тротинетки", разказа той, правейки жест, че я е изхвърлил. "Не виждам аз по каква работа малки деца ги качват на такива съоръжения. Не мога да разбера. То нито е осъзнато, нито знае, нито може. Пази Боже, винаги стават инциденти, какви ли не. Но ето, давам пример как семейството веднага може да предотврати подобно нещо. Защото, ако не го бях направил, и пази Боже се случи нещо, и съм го видял, вината е моя", каза Борисов.

Според него за подобни екстремни атракции и спортове трябва да се преминават медицински прегледи.

"Може да получат паник атака, това са 100 метра нагоре. Сега ще се явят хиляди специалисти да говорят за регулации, но аз мога да кажа, че регулацията е в семейството", подчерта лидерът на ГЕРБ.

"Сега ще се вземат мерки, ама не можем да върнем детето", завърши Борисов.

Преди два дни 8-годишно дете загина след падане при парасейлинг на плажа в Несебър. По първоначални данни момчето заедно с майка си са вдигнати във въздуха с парашут, но след скъсване на колан в детето пада от около 50 метра височина в морето, а майката остава във въздуха. Въпреки предприетите спешни реанимационни действия, детето издъхва. Трима души са с повдигнати обвинения за смъртта му.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.