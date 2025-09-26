Според лидера на ГЕРБ президентът ползва всяко мероприятие, за да говори срещу правителството

5189 Снимка: БТА

"Лошо възпитание, държавен глава така не може да говори, ако е държавен глава. Ако е партиен лидер и се приравнява с МЕЧ, "Величие" и тяхната реторика, може да си каже всичко." Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на брифинг в куоларите на парламента в отговор на въпрос за вчерашното изявление на президента Румен Радев.

"Срамно е да бъдеш ортак в бизнеса и политиката с Пеевски, какъвто е самият мандатоносител, да си негов обслужващ персонал и шут в Народното събрание", заяви вчера Радев.

"За "пътя на копринката" мога да говоря много повече", отвърна Борисов, но отказа да продължи.

"Радев и неговите трима конституционни съдии вкараха "Величие" в парламента. И затова сега виждате как са се гушнали в него "Величие", заяви лидерът на ГЕРБ. Той изтъкна, че според последните социологически проучвания "вторите и третите имат заедно колкото мен".

Според лидера на ГЕРБ президентът ползва всяко мероприятие, за да говори срещу правителството.

"Днеска този милион, който отива за "Боташ", от българските учители ли да го вземем? Утре от българските лекари ли да го вземе, вчерашния от българските военни ли да го вземем. Тези стотици милиони, които се натрупаха вече, близо милиард, от кои сектори да ги вземем", попита Борисов.

В момента се подготвя и ще се приеме 19-ият пакет санкции за Русия, изтъкна бившият премиер и предупреди, че от 1 януари руският газ за Европа ще спре.

"Сега е моментът държавите да направят дългосрочни договори за втечнен газ. Тука договорът с "Боташ" ни тежи като воденичен камък. Вместо с Турция да работим заедно, ние сега предварително отиваме с изсулени гащи, защото те са подписали да прекарват през България колкото искат газ", посочи Борисов.

"Толкова важни неща има да се решават. От един абсолютно провален план за възстановяване да докараме все пак няколко милиарда да влязат в държавата", добави той.

"Иначе и ние можем да им сипем всеки ден квалификации, тава е най-лесното. Всеки, който има някакво обвинение - кой насилва министър за обществени поръчки, друг - знаем какво ставаше по митниците", напомни Борисов.

Той отказа отново да отговори на въпрос за критиките му след петия вот на недоверие за самонадеяността на Делян Пеевски, които лидерът на ДПС-НН не прие.

