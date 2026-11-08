Над 100 милиона евро месечно излизат от джобовете на гражданите, каза още лидерът на ГЕРБ по повод бюджета

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Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов подкрепи твърденията на "Да, България" за наличието на две различни версии на писмо от финансовия министър Гълъб Донев до Европейската комисия. Според него след възникването на скандала управляващите са се опитали да изпратят коригиран документ със стара дата и същия номер. Борисов определи случилото се като измама и настоя управляващите да признаят грешката и да се извинят.

Според него разминаванията са станали видими благодарение на Божидар Божанов, който е запазил копие на първоначалния документ.

"Божидар Божанов, понеже разбира от тези неща, го е заснел. След това, когато се разрази скандалът, се опитват със стара дата да изпратят коригирано писмо със същия входящ номер", заяви Борисов в централата на партията.

Повод за думите му са твърденията на "Да, България", че съществуват два различни текста на писмо до Европейската комисия с еднаква дата - 2 ноември 2026 г., и един и същ изходящ номер. Разликите засягат пенсионните вноски по втория пенсионен стълб, които се превеждат към универсалните пенсионни фондове за допълнителна пенсия, както и прогнозите за бюджетния дефицит.

В другата версия, публикувана на официалния сайт на Европейската комисия, подобна мярка липсва. Според "Да, България" разминавания има и в прогнозите за бюджетния дефицит за следващите години.

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"В самия PDF файл, в метаданните на документа, ясно се вижда в колко часа действително е създаден файлът и каква е информацията, записана в него", заяви Борисов.

"Пратили са писмо, то е отишло на сайта на ЕК, след това са се опитали със стара дата да изпратят коригирано писмо със същия входящ номер, след като стана гюрултията. Криминално, с фирмата, която ги обслужва, променят, влизат, махат и пращат със същия входящ номер това, което четем сега", обясни лидерът на ГЕРБ.

Борисов посочи, че първоначалната идея е била част от средствата за втория пенсионен стълб да бъдат насочени към изплащането на текущите пенсии и предупреди, че подобен подход може да създаде дългосрочни рискове за пенсионната система.

По-рано от "Да, България" посочиха, че метаданните на PDF файла, публикуван на сайта на Европейската комисия, показват, че той е създаден на 3 ноември в 18:59 часа, въпреки че писмото е датирано 2 ноември.

Борисов засегна и участието на Гълъб Донев в предаването "Панорама" по БНТ, като упрекна водещия Бойко Василев, че не е настоял за обяснение на разминаванията.

"И понеже нашият приятел Бойко Василев не е от вчера, направи чудеса от храброст, за да спаси вицепремиера Гълъб Донев от необходимостта да обясни защо под неговия подпис фигурират две писма с един и същ входящ номер. Смениха темата", коментира той.

По думите му и самият Божанов не е поставил достатъчно настойчиво въпросите си по време на предаването.

"Така че лъжат, както пише. Лъжат, мамят. Никой не може да им има доверие - нито на писмата на АПИ, нито на всички останали неща, които говорят", заяви лидерът на ГЕРБ.

Той отхвърли и обвиненията, че партията му разпространява неверни документи, като настоя политическите му опоненти да признаят грешката си.

"Нас ни обвиниха от опозицията в някакви "мокри сънища", както и в това, че разпространяваме фалшиви листчета. А документът е изпратен и присъства на официалния сайт на Европейската комисия.

Нека се извинят и да кажат:"Станала е грешка, ще уволним някой млад човек там" и да приключат случая", посочи Борисов.

Снимка: БТА

Критики по същия казус отправи и бившият външен министър и депутат от ГЕРБ-СДС Георг Георгиев, който тази сутрин говори в предаването "Неделя 150" по БНР.

Финансовият министър Гълъб Донев по-рано отхвърли обвиненията, като заяви, че официалното писмо до Европейската комисия не съдържа предложение за пренасочване на пенсионни вноски от втория стълб към държавното обществено осигуряване. По думите му при подготовката на бюджета са обсъждани различни варианти, но не всички са намерили място в окончателните предложения на Министерството на финансите.

Проф. Александър Маринов - политически анализатор и съветник на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев, заяви по БНТ тази сутрин, че писмото е едно.

"Над 100 милиона евро месечно излизат от джобовете на гражданите"

Освен спора около писмото Борисов отправи критики и към проектобюджета за 2027 г., представен в Университета за национално и световно стопанство. Според него високите цени на горивата водят до значителни допълнителни разходи за гражданите и бизнеса.

"През последните два-три месеца над 100 милиона евро месечно излизат от джобовете на българските граждани и бизнеса", заяви той.

Снимка: БТА

Борисов посочи, че предложението на ГЕРБ за намаляване на данъчната тежест върху горивата не е било допуснато до разглеждане в пленарната зала. Според него това е станало чрез процедурни действия, включително последователни почивки.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че при годишно потребление от около три милиарда литра гориво високите надценки водят до значителни разходи за потребителите и печалби за определени икономически кръгове. Той свърза темата и със събираемостта на бюджетните приходи.

По думите му разликата в събраните приходи между правителствата на Румен Радев и Росен Желязков е 5,5 млрд. евро.

"Защо не съберат седем милиарда евро, както събрахме ние, но тогава спонсорите и олигарсите няма да си изкарат парите, които са дали", заяви Борисов.

Той призова гражданите да сравнят икономическите резултати при управлението на ГЕРБ и на "Прогресивна България", включително при сходни цени на суровия петрол.

В изявлението участваха и представители на националната академия на младежките структури на ГЕРБ. Веселин Енчевски посочи, че българските граждани и бизнесът потребяват около три милиарда литра гориво годишно. Според него предложението на партията за намаляване на акциза и на ДДС върху горивата от 20% на 9% би довело до поевтиняване с около 40 евроцента на литър. Тази прогноза е оценка на представител на ГЕРБ, а не потвърден ефект от предложената мярка.

Борисов коментира и акцията срещу незаконна фабрика за цигари в благоевградското село Рилци, разкрита на 3 ноември. Той разкритикува първоначалното отлагане на полицейския брифинг и настоя за яснота около задържаните лица и евентуални политически зависимости. По случая бяха задържани трима души, а ГДБОП и прокуратурата впоследствие представиха подробности за операцията. След акцията съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви, че собственикът на имота е спонсор на "Прогресивна България" и отправя обвинения за политически чадър.

Лидерът на ГЕРБ засегна и енергийната сигурност, като заяви, че газопроводът "Балкански поток" е важен за снабдяването на страната с природен газ.

"Искам да им напомня, че "Балкански поток" има в тръбата един милиард евро - най-големият резервоар на газ, и България не може да има какъвто и да е проблем с газа, докато работи този поток", каза Борисов.

Той коментира и представянето на бюджета за 2027 г. в Университета за национално и световно стопанство, като заяви, че висшето учебно заведение не е подходящо място за партийни прояви.

В края на изявлението си Борисов засегна с ирония и появата на корабни контейнери и чували с червен пипер по Южното Черноморие.

"Имаме и добри новини - започват да изплюват контейнери, днес червен пипер - за киселото зеле това е много важно", коментира той, като добави, че товари продължават да излизат по крайбрежието около Царево.

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