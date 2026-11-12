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Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува проекта за Бюджет 2027, реакциите на правителството след верижните катастрофи на магистрала "Тракия" и разследванията на убийствата от последните месеци на брифинг в кулоарите на парламента.

"Те посегнаха на ракията на хората. За една торба цимент да те карат да се регистрираш по ДДС!...", коментира той предложените от кабинета законови промени заедно с бюджета за догодина. "Изводът е, че комунистите искат парите на българите да влязат в техните джобове", заяви Борисов, според когото правителство трябва да остане на власт възможно най-дълго, "за да ви оберат тотално".

Той посочи повишаването на цените на газа, дизела и бензина и за пореден път призова да се сравняват с тези, когато той е бил на власт, като по думите му условията са еднакви.

За един изстрел двама убийци има - 200% разкриваемост, след като обявиха, че всичко са разкрили, коментира лидерът на ГЕРБ новината за втори задържан за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, без да споменава, че 42-годишният А.Д. е привлечен като обвиняем като помагач на сочения за извършител Славчо Мегеров. Борисов напомни, че в последните три месеца бяха извършени още две убийства - на Владимир Янков в Банкя и на Слави Бинев в София.

Лидерът на ГЕРБ разкритикува реакциите на правителството за верижните катастрофи с 12 жертви във вторник. "Става трагедията на "Тракия" и излизаш и казваш, че си разбрал късно. Гледай асфалта - ама Шишков го е слагал, нямало табели - ами ти си ги спрял. Вместо да излезеш и да се прекръстиш", каза той.

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"В деня на катастрофата на автомагистрала "Тракия" народни представители от "Прогресивна България" внесоха промени в Закона за личната помощ. Определяме ги като грубо посегателство върху трудовите права на личните асистенти", заяви депутатът от ГЕРБ Илиана Жекова.

По думите ѝ промените засягат семействата на деца с тежки увреждания, както и възрастните хора с увреждания.

"Това, което наблюдаваме в момента, е грубо посегателство върху техните права. Ще се прекратят трудовите договори на личните асистенти, ще се орежат възнагражденията им за следващата година. Дори ще бъдат замразени, така че те ще получават по-малко средства за подкрепа на децата и възрастните хора", обясни Жекова.

"Записано е, че трудовите договори ще бъдат прекратени, а на тяхно място ще се сключват нови за предоставяне на лична помощ, само че тези нови договори ще бъдат свързани с това, че няма да им се полага платен годишен отпуск и няма да бъдат осигурявани за фонд "Безработица", посочи още тя.

Според нея личните асистенти също така няма да получават допълнителните си възнаграждения за клас прослужено време.

"Виждате, че правителството на Румен Радев започна да бори олигархията и с ощетяване на децата с тежки увреждания. Посегнаха на техните права, което е абсолютно недопустимо. Смятаме, че тези текстове трябва да бъдат оттеглени", заяви Жекова.

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