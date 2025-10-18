"На опонентите ни ще кажа само едно - няма да им стигне времето дори да поддържат това, което ние сме построили", заяви лидерът на ГЕРБ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че никой не иска да отиваме на предсрочни парламентарни избори. Лаконичния коментар, като продължение на мисълта му от заседанието в партийната централа вчера, лидерът на ГЕРБ направи в Габрово, където отиде да открива новото осветление на градския стадион.

Той обаче изрази недоволство от факта, че както не желаят извънреден вот, така всички чакали да чуят какво ще бъде неговото решение.

"Всички от една страна казват да има правителство, да не се ходи на избори, ама Борисов сам да каже какво иска да правим сега. Не е хубаво на избори, ама Борисов пък сега да видим какво да направи друго", коментира той ситуацията в момента, очевидно визирайки коалиционните партньори.

Само преди ден той обяви, че ГЕРБ също не иска да отиваме извънредно пред урните - това показала совалката на депутатите по региони и срещите им със структурите. И с това аргументира решението на мандатоносителя да остане в управлението, но да си осигури по-стабилно мнозинство.

Борисов не спомена нищо за отправената оферта към ИТН и БСП да преформатират управленската коалиция в четворна с включването на ДПС - Ново начало. Не коментира и предстоящите разговори на Росен Желязков в понеделник с ИТН, БСП и партията на Делян Пеевски, които имат за цел да изяснят ще се прекроява ли мнозинството, включително със смяната на председателката на Народното събрание Наталия Киселова.

Задачата на министър-председателя да преговаря с партньорите в парламента му постави самият партиен лидер по време на заседанието на депутатите с ръководството на ГЕРБ, като обясни, че ако партньорите от ИТН и БСП не се съгласят, ще се наложи да ходим на избори през февруари, защото той сам няма да предприеме нищо.

"Е, как да го направиш, какво повече да направим. Ето ти осветление, писти, хората дошли да гледат", похвали се лидерът на ГЕРБ, редом до кметицата на Габрово Таня Христова.

И се прехвърли рязко от темата за избори върху въпроса за строежа на спортни съоръжения.

"За нас винаги е било важно да се изграждат модерни спортни съоръжения, за да имат младите хора къде да спортуват и да се развиват. А на опонентите ни ще кажа само едно - няма да им стигне времето дори да поддържат това, което ние сме построили", изтъкна бившият премиер.

И влезе в характерния си стил на реторика именно от годините, когато беше министър-председател и инспектираше инфраструктурни обекти в страната.

"Един модерен обект, завършен само за 3 месеца и половина. Днес резултатите са видими - четири 40-метрови стълба, 120 LED осветителни тела и осветеност, която отговаря на всички международни стандарти. Когато ГЕРБ управлява, се строи - стадиони, спортни зали, инфраструктура. Докато други говорят, ние показваме резултати", обобщи Борисов.

