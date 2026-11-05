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Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се появи в Народното събрание след продължително отсъствие, напусна пленарната зала половин час след началото на заседанието и даде брифинг в кулоарите.

Кабинетът "Радев"

Той нарече парламента "безсмислена организация", след като вчера предложеният от ГЕРБ-СДС проект за решение за предприемане на спешни мерки за временно намаляване и ограничаване на цените на моторните горива в Република България не беше разгледан. По правилник в първата сряда от всеки месец всяка група има да право да вкара свои предложения в дневния ред.

Борисов нарече вчерашните процедурни почивки, заради които не се стигна до точката, "трикове" и каза, че предложението на партията му за намаляване до 9% на ДДС върху горивата му е щяло да свали цените на бензина и дизела с "20-30-40" цента на литър, "вместо рафинериите да богатеят".

Проектът на ГЕРБ предвижда освен намаляване на ДДС и сваляне на акцизите до нива под минималните за ЕС за 6 месеца. В мотивите към него се отбелязва, че правителството трябва да поиска разрешение от Европейската комисия и за двете мерки, като идеята е да се посочат прецеденти в Хърватия и в Полша. Към предложението няма разчет как биха се отразили на хазната.

"Искам българите да сравняват през една година - колко е била нафтата при Борисов, колко е сега при Радев. Колко е бил газът", заяви Борисов.

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Попитан за Бюджет 2027 и защо ще бъде представен утре в УНСС, а не в Министерски съвет, Борисов иронизира: "След УНСС - на Бузлуджа". Той изтъкна, че проектът по правило трябваше да бъде представен до края на октомври и затова засега "нищо не можем да кажем".

"При нас 80 млн. лв. струваше един лот, сега един километър от магистрала "Струма" е 40 милиона евро за километър - злато", заяви бившият премиер.

"Иначе се справят прекрасно - щастливи кошници, весели прасета, какво ли няма там, за всички много хубаво", каза още Борисов.

"Парно няма в София, кмет имаме четвърта година се оправдава с ГЕРБ", добави той.

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По думите му властта има "невероятен медиен комфорт" и управляващите са "царете на оправданията".

"Нека да оставим пазарлъка между ПБ, "Възраждане", ПП и ДБ да завърши и тогава ще отговоря", каза Борисов, запитан за избора на членове на ВСС от парламентарната квота.

"Комисията по досиетата вече няма функция - всички бивши ченгета са депутати и министри", отговори лидерът на ГЕРБ на въпрос за планираното закриване на органа. В правителството няма нито един с установено минало в бившите служби, а в парламента е само един - Петър Тодоров от ПБ, показаха последните проверки на комисията.

Никой, който се е захванал с война, не завършва добре, хората ги е страх от война, навсякъде цените ги притискат, каза Борисов в отговор на въпрос за резултатите от междинните избори в САЩ"Когато отива за военни железа парата, хората протестират и се чувстват неудовлетворени", заяви той.

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