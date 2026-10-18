Лидерът на ГЕРБ постави под въпрос поскъпването на бензина и дизела при държавна рафинерия и разкритикува кандидатите за президент, заявявайки, че нито един от тях не може да бъде обединител на нацията

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Туризмът по Черноморието е сринат вследствие на атаките срещу кораби в Черно море, а поскъпването на горивата остава необяснимо. Това заяви във Враца лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Туризмът догодина няма да бъде същия на Черно море, като атаките са на 15/17 мили от курортите. Кораби потъват, гинат хора. Дори само горивото от тези кораби, което се излива, отблъсква. Те ни разбиха туризма. Не виждам защо толкова се плашат да посочат виновниците за това", каза Борисов.

Той припомни, че при управлението на партията е следвана политика за развитие на Черноморието като център на туризма и търговията, като тогава са били постигнати рекордни приходи от туристическия сектор.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов сравни и цените на горивата при своето управление и при това на Румен Радев, като заяви, че българските граждани плащат значително повече за бензин и дизел.

"Понеже Радев казва от трибуната в парламента, че го забавлявам, явно съм единственият, който го забавлява. Искам сега да го разсмея, да го усмихна - 1,94 евро е бензинът, 2,19 евро - дизелът. Това е, по стария курс, 4,20 лв. за нафта. При Бойко 2020 г. - 1,80 лв., каза Борисов и отбеляза, че и тогава страната е преминавала през мигрантска и ковид криза. Той предупреди и за значително увеличение на цените на електроенергията.

Според него събитията в Ормузкия проток не би следвало да се отразяват на стойността на горивата в България.

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"Рафинерията е държавна, не разбирам какво налага повишаването на цените", посочи Борисов.

В тази връзка той отправи критики и към договора с "Боташ".

""Булгаргаз" иска поскъпване на газа с 34% - колко смешно и забавно! А същевременно даваме по 600 000 евро на ден на "Боташ". Скриха договора и го замразиха за 15 месеца. И общо стават 9 милиарда долара. "Булгаргаз" има пари да дава на "Боташ", но не за българските граждани. Не плашим хората, ние просто ги предупреждаваме какво ще стане. Когато нафтата е 2,20 евро, това не е плашене, а е факт", посочи Борисов.

Лидерът на ГЕРБ предупреди и за значително поскъпване на електроенергията.

Същевременно той поздрави кабинета за ясната позиция в Брюксел за произхода на дроновете, ударили кораби в Черно море.

"Радев трябва да бъде поздравен, че се е съгласил с всички заключения, че атаките в Черно море идват от Русия. Защото, когато потапят кораби в Черно море, гинат хора - невинни моряци, граждански плавателни съдове, и да кажеш, че не знаеш откъде идват атаките и че не са от Русия - тогава възниква един елементарен въпрос: коя държава има тази мощност, че да докара дронове - въздушни, подводни, на практика торпеда да изстреля в Черно море?", заяви Борисов.

Лидерът на ГЕРБ отправи критики и към бюджета.

Според него няма как бюджетният дефицит да достигне 5,7% през ноември, след като през август е бил малко над 2%. Той обвини правителството на Радев, че се готви да представи невярна информация за финансите.

По думите му кабинетът търси оправдания и обвинява други за състоянието на страната. Борисов заяви, че е оставено добро финансово състояние, което според него се признава и от един от лидерите на опозицията Асен Василев.

"5 години правих бюджет на София, 12 години на държавата бюджети съм правил, за да е винаги на дефицит, за да може младите да не плащат нашите харчове като държава. 3% не е нормалното, пак си похарчил повече, отколкото си изкарал", каза Борисов.

Той засегна и позицията на ГЕРБ относно предстоящия президентски вот. По думите му нито един от кандидатите не може да изпълни ролята на обединител на нацията.

"Това са тежки партийни кандидати, нито един от тях не става за главнокомандващ", допълни Борисов.

Лидерът на ГЕРБ е във Враца, където участва в Националната академия на партията "Новите умове". В рамките на посещението си той се срещна и с представители на формацията от областта.

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