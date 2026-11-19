Лидерът на ГЕРБ прогнозира, че ще бъдат избрани бившите министри Емил Дечев, Андрей Янкулов и Веселин Вучков и бившата зам.-министърка Таня Радуловска

4525 Кадър: facebook.com/boyko.borissov.7

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Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че "Прогресивна България" са се договорили с ПП и ДБ за утрешния избор на членове на ВСС от парламентарната квота. Той прогнозира, че гласуването за 11 членове на кадровия орган на съдебната власт един по един с квалифицирано мнозинство от 160 гласа ще бъде напълно успешно.

"Виждам по коридорите как се договарят ПП и ДБ с "Прогресивна България". С нас никой не е разговарял, нито ние сме разговаряли. Вече са се договорили, утре ще има избор", заяви Борисов.

Той изреди кандидати на ПП и ДБ, които според него ще бъдат избрани - бившите служебни министри на вътрешните работи и на правосъдието Емил Дечев и Андрей Янкулов, заместничката на Янкулов в министерството Таня Радуловска и бившият министър в неговия втори кабинет Веселин Вучков.

"Само "Възраждане" не могат още да се договорят за цвят", добави Борисов.

"Вчера се позапознах с кандидатите - ами те са само партийни, ние не само сме ги изслушвали, но сме ги гледали като министри, те са политически лица", посочи лидерът на ГЕРБ. В отговор на въпрос дали би подкрепил някой от 20-те кандидати, той каза, че не вижда независими сред тях.

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Борисов първо каза, че няма представа срещу какво е договорката за избор на кандидати от опозицията, а после заяви: "За това е пазарлъкът - за да могат след това едните да надделеят после при избора на нов главен прокурор".

"Нека да дойде нов главен прокурор и да ми поиска имунитета, преди това да го поиска и на Радев за "Боташ", на всичките му министри, на тези, които в момента докараха държавата до просешка тояга", заяви лидерът на ГЕРБ. По думите му той няма представа кой е готвен за поста, защото от 2020 г. нямал отношение към тези процеси.

В отговор на въпрос дали е имал преди това, той посочи, че в сегашния ВСС има представители на всички партии, които тогава бяха в парламента. Помолен за оценка на дейността на настоящото "правителство на съдебната власт", Борисов каза само, че са изкарали 5 години допълнително.

"Аз продължавам да съм изумен от отговорите на правителството. Ние не сме пиратска държава. И децата знаят, че дронове са руски", коментира още лидерът на ГЕРБ вчерашното изказване на министъра на отбраната Димитър Стоянов, че няма никакво значение чии са дроновете, които атакуват кораби, ако те са заплаха за националната сигурност.

"Щом не знаем какви са, значи са пирати. Потапят кораби с газ, с червен пипер, елхи, играчи и каквото още има там и те още не знаят какво е", заяви Борисов.

По думите му утре няма да има кораби, които да докарат газ, "туризмът замина, съсипаха го, а те казват - военна прокуратура".

"Нали имаме славна българска армия - само генерали, адмирали, първи сме в Европа по висши чинове - ще изкарат корабите, ще изкарат самолетите и ще потопят дроновете", призова Борисов. Той попита, ако не могат да свалят дронове, за какво ни е отбрана и посочи, че мнозинството вкара като извънредна първа точка в днешния дневен ред проект за инвестиционен разход "Развитие на способностите за артилерийска поддръжка, чрез придобиване на 155 mm гаубици".

"Икономист" четохте ли какво дава като прогноза за България, попита лидерът на ГЕРБ по повод статия на британското списание, която прогнозира, че кабинетът "Радев" ще живее назаем до края на мандата си.

Министър Шишков нарече техническа грешка 1 млрд. евро сложени повече в неговото министерство. След 2 минути го питат пак и той вади списък и започва да го показва, коментира Борисов.

"Премиерът Радев е прав за т. нар. "обладани медии". Знаете ли какво ми се иска така, ако може да стане. Примерно тези, които са по в червено обладани, примерно най-обладаните да са с божурче, тези по-малко обладаните - с розичка", заяви Борисов. Когато започна да говори за "тези от другата страна", репортерка му предложи "герберче", а той отвърна - "ние нямаме". "Добре, да сложат синьо зюмбюлче - съгласи се компромисно лидерът на ГЕРБ и завърши мисълта си - Тези, които не знаят къде са като БНТ - примерно с момина сълза."

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