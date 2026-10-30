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Заради ескалацията в Черно море от ГЕРБ поканиха делегация на Европейския парламент в България. По покана на българските евродепутати от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков и Емил Радев у нас са Ангелика Винциг (Австрия), Свен Симон (Германия) и Яцек Протас (Полша).

Черно море под прицел

Първата им среща в София бе с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който написа във Фейсбук, че основните теми в разговора с гостите от Европарламента са били ескалацията на напрежението в Черно море и атаките с дронове срещу търговски кораби.

"По време на разговора подчертах, че атаките с дронове вече не са само регионален проблем, а пряка заплаха както за националната, така и за европейската сигурност. Позицията на ГЕРБ е ясна и последователна - България е част от ЕС и НАТО и сигурността на Черно море трябва да бъде защитавана с общи действия", написа Борисов в социалната мрежа.

Според лидера на ГЕРБ в момент, в който регионът е изправен пред сериозни рискове, "българското правителство дължи много повече от мълчание, колебание и действия след поредния инцидент".

Липсата на ясна политическа позиция не защитава българския национален интерес, изтъква бившият премиер.

"Категорично заявих, че Черно море не е място за геополитическо лавиране. България трябва да бъде активен участник във формирането на европейската политика за сигурност, а не пасивен наблюдател.

ГЕРБ няма колебания къде принадлежи България - в силна Европа, със силно НАТО и с ясна защита на националния ни интерес", пише Борисов.

Визитата на евродепутатите се провежда броени дни след приемането на резолюция на Европейския парламент, която осъжда ескалацията на атаките срещу корабоплаването в Черно море и призовава за конкретни действия в защита на човешкия живот, регионалната стабилност и продоволствената сигурност, напомнят от ГЕРБ.

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Евродепутатите ще посетят Военноморската база във Варна и Многофункционалния център за реакция при кризисни ситуации във Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров".

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