"Стремежът на Путин НАТО да се върне към границите отпреди 1997 г. означава връщане на България в руската сфера на влияние. Нито дума за това - нито от Йотова, нито от Радев", пише в декларацията

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Президентът от 2012 до 2017 г. Росен Плевнелиев, трима бивши премиери - Бойко Борисов, Иван Костов и Николай Денков, десетки ексминистри, висши офицери, дипломати и общественици излязоха с обща декларация, с която обявиха своята подкрепа за кандидат-президентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев. Изявлението се появи на страницата на Форум за Демократично Действие, определящи се като "неформален кръг от съмишленици и експерти от различни области, с различни убеждения, но защитаващи основните демократични ценности".

По думите на подписалите декларацията политици националната сигурност трябва да стои над партийните различия. "Необходимо е единство около ясната оценка на заплахата, решителната защита на националните интереси и пълноценното участие на България в общата отбрана на ЕС и НАТО", пише в нея.

"Не трябва да чакаме още един потънал кораб, атакувана инфраструктура, атентат или човешки жертви, за да признаем мащаба на риска. За съжаление, президентът и правителството продължават да подценяват заплахата, вместо да подготвят страната за адекватна реакция. По този начин те не възпират агресора, а създават предпоставки за нови атаки.

Отказът да се разпознае руската заплаха, включително в прилежащата зона, и да се назове отговорността на Кремъл за ескалацията в Черно море, съчетан с недостатъчното използване на собствените ни способности и на ресурсите на съюзниците, рязко увеличава уязвимостта на България и геополитическия риск за страната. Недостигът на способности може да бъде компенсиран от съюзниците, недостигът на политическа воля - не", четем още в декларацията, подписана от един президент, трима бивши премиери, десетки ексминистри, както и столичния кмет Васил Терзиев.

Те заявяват, че последните събития показват "колко скъпо може да ни струва илюзията, че Путин може да бъде омиротворен чрез отстъпки и снишаване" и добавят, че последиците вече не са само военни или геополитически, а засягат всеки български гражданин, бизнеса, търговията и сигурността на корабоплаването до и от нашите пристанища.

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"Стремежът на Путин НАТО да се върне към границите отпреди 1997 г. означава връщане на България и Източна Европа в руската сфера на влияние. Нито дума за това - нито от Йотова, нито от Радев", пише още в декларацията.

С мотивите за руската заплаха подписалите я политици призовават всички, "които се самоопределят като патриоти и защитници на цивилизационния избор на България - нейното място в семейството на европейските демокрации и в НАТО - да направят своя избор и да гласуват за Андрей Гюров и Георги Кандев - единствената реална възможност за спиране на плъзгането към международна изолация и поредна национална катастрофа. България има нужда от политическа противотежест и коректив на политиката на Румен Радев".

Различията и противоречията от миналото не трябва да ни пречат днес да разпознаем общата опасност и да поемем своята отговорност за бъдещето на България, добавят подписалите я. "Отечеството има нужда от нашия категоричен избор в защита на България, европейското ѝ бъдеще и сигурността на гражданите", завършва призива за подкрепя на кандидат-президентската двойка Гюров - Кандев.

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