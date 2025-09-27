Пускам министрите на мероприятията на Радев, но те не искат да ходят

970 Снимка: БТА

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори на коментар на президента Румен Радев, че министрите имат забрана от Борисов да стъпват на мероприятия, на които присъства държавният глава. По думите на лидера на първата политическа сила министрите нямат забрана, но те самите не искат да присъстват.

Той и вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев отриха Националната академия на младежката организация на партията, която се провежда в Панагюрище.

"Вчера Радев ме е обвини, че не пускам министри на негови мероприятия. Аз ги пускам, ама те не искат да ходят. Защото няма нито едно мероприятие, на което обединителят (президентът - б.р) да е пропуснал да говори срещу политическия си опонент и от пиедестала на държавния глава той се разправя с един депутат от ГЕРБ, какъвто съм аз, ползвайки цялата държавна машина. Пускам министри на събития на президента, но не искат да ходят, защото няма нито едно мероприятие, на което "обединителят" Радев да пропусне да говори срещу политическия си опонент", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Той и вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев отриха Националната академия на младежката организация на партията, която се провежда в Панагюрище.

"Президентът декламира хейт против правителството и се обръща и си тръгва", заяви той.

"Радев излъчваше нервност, злоба и омраза, която не разбирам. Той ме пита къде са чувалите от "Хемус" - къде го чукаш, къде се пука. В сряда или в четвъртък ще бъде пуснат новият лот и ще види къде са", добави лидерът на ГЕРБ.

"Защо журналистите не го питат 1 млн. и 50 хиляди за "Боташ" откъде да ги взимаме всеки ден? Той ме пита къде са чувалите от "Хемус" - къде го чукаш, къде се пука. В сряда или в четвъртък ще бъде пуснат новият лот и ще види къде са", посочи лидерът на ГЕРБ и си припомни въпросът на баба му: "Дека са парите?".

Снимка: БТА

"Какво печели държавата от риториката между Радев, Борисов, Пеевски, Асен Василев и всички останали? "Възраждане", "Величие" и МЕЧ ги разбирам - те трябва да направят това, защото искат да ги видят. Нямат шанс с друго да ги забележат. Защо другите го правим това? Не виждам логика", добави Борисов.

Той настоя да се създаде по места такава организация, че младите да могат да разграничат лъжата от истината.

"Светът върви към много лошо - към война. Втвърдява се и позицията на Доналд Тръмп. Вместо на 70 години да са по-умерени световните лидери, те са по-амбицирани и с по-голямо его. Подготвя се 19-и пакет санкции срещу Русия. Вместо да бъдем умни и на фона на всичко по света да се предпазваме... Защо всички избират ГЕРБ на изборите? Удържах години наред и с президента Ердоган, и ЕК, защитихме целия балкански път и решихме проблема с нелегалната миграция. Вече сме надежден партньор и затова станахме пълноправен член на Шенген", твърди партийният лидер.

Вчера държавният глава отговори на обвиненията на Борисов, че се държи като зле възпитан политик и посочи, че от първия ден на това правителство е протегнал ръка. Радев призова лидерът на ГЕРБ да върне откраднатите чували с пари за строежа на магистрала "Хемус".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.