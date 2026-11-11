Трябва да се направи тежък наказателен закон, който забранява политиците да говорят поне 24 часа при аварии, каза лидерът на ГЕРБ

13023 Снимка: БТА

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В днешния ден трябва да се направи закон, който забранява политиците при аварии поне 24 часа да говорят и да бъде тежък наказателен закон. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента по повод двете верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" край Ямбол вчера . Пътните произшествия станаха вчера сутринта при гъста мъгла в двете посоки на магистралата в района на Ямбол.

"До 17:00 ч. снощи освен съболезнования нямаше нито една политическа атака. Защото в ден на траур, на такива аварии и катастрофи, политиканстването отвращава всички", коментира Борисов в парламента.

Бойко Борисов изказа съболезнования на близките на загиналите в катастрофите на магистрала "Тракия" и съчувствие към ранените и "всички тези хора, които ще бъдат осакатени след тази катастрофа, за техните семейства и страдания".

"Голяма благодарност към всички, които отидоха и дариха кръв, макар че здравната министърка Катя Ивкова в 12:00 ч. каза, че не е необходима", каза още лидерът на ГЕРБ. Борисов благодари и на всички пожарникари, лекари и санитари, помогнали при инцидента, предаде БТА.

"Още хората бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията, защото ние освен оправдания друго не сме чули, коментира още Бойко Борисов. "Аз за много по-малки катастрофи отстраних трима министри, за много по-малки провинения отстранявах председатели на парламент, това е морална отговорност", допълни той.

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"Тези хора нямат морал и няма да отстранят никого, а ще търсят оправдание във всичко друго, но не и в себе си", каза Бойко Борисов.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.