Той заяви, че когато ГЕРБ се върне в управлението, първото решение ще бъде премахването на "всичките тези данъчни закони, които ограбват българите"

1129 Снимка: БТА

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Няма да има дефицит, ако си оправят контрабандата, да не крадат толкова, заяви пред журналисти в Смолян лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той участва в 20-ото издание на академията на ГЕРБ "Новите умове", предаде БТА.

Борисов определи като похвална стъпка това, че "и Румен Радев започва с младежки академии", имайки предвид семинара в Банско на новоучредения Национален младежки съвет на "Прогресивна България" (ПБ), който се провежда днес. "Много похвално е, че ни имитира, защото младите хора и от нашите (академии), и от други партии в бъдеще по-лесно ще управляват, без да имат натрупаната от миналото омраза, която те излъчват ежедневно", допълни бившият премиер.

Коментирайки бюджета, Бойко Борисов цитира Европейската комисия, че глобата за свръхдефицита на България не е свързана с въвеждането на еврото. Борисов припомни становището на ЕК: "Приемането на еврото от България на 1 януари 2026 г. и решението на Съвета през юли тази година за откриване на процедура при прекомерен дефицит са две отделни решения". "На кого да вярваме – на това, което казват ЕЦБ, комисарите, Съветът, ЕК, ЕП, или на някои бивши комунисти и закапечета, които са заели постове, излъгвайки народа на последните избори?", попита риторично Борисов.

Според него "Прогресивна България" трябва да спре да се оправдава с предишните управляващи. Трите правителства, в които съм бил премиер, винаги сме били пример за Европа, за финансова дисциплина, за бюджетен излишък, а страната е усвоявала най-добре европейските фондове – 99,8%, каза лидерът на ГЕРБ.

Той смята, че свръхдефицитът може да бъде овладян, ако спре контрабандата. "Както ние за една година събрахме 14 милиарда лева повече от "Митниците" и НАП, няма да има дефицит, това са 7 милиарда евро, ще излезем на излишък", изчисли Бойко Борисов.

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Той заяви, че когато ГЕРБ се върне в управлението, първото решение ще бъде премахването на "всичките тези данъчни закони, които ограбват българите". Бившият министър-председател визира данъка свръхпечалба, данъчните оценки, които по думите му ще ударят всеки българин, данъка върху ваучерите за храна и други решения на ПБ, залегнали в новия бюджет.

"И вместо да има български работни места и да работят българските заводи, ще работят турските", коментира Борисов. "Евала на Ердоган, винаги съм казвал, че е голям държавник и голям защитник на турския национален интерес. Ние всеки ден го финансираме с 600 000 евро за "Боташ", дадохме му заводите за барут, дадохме му газовите ни находища да ги експлоатираме заедно, дадохме му сега за турската икономика свежи инвестиции, за да произвеждат мантинели", каза Бойко Борисов.

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