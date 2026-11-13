Това правителство може да изнерви всеки, комунистите искат да ни върнат във времето на НарКоп, НарМаг, ДетМаг, Кореком и ХореМаг, заяви лидерът на ГЕРБ

11653 Кадър: facebook.com/boyko.borissov.7

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Някой от олигарсите на премиера Румен Радев се е огледал в имотите на хранителните вериги и ще направи всичко възможно, за да ги изгони.

Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и бивш премиер коментира скандала с "Кауфланд" и изказването на изпълнителния директор на "Кауфланд България" Михаил Петров.

Пред медиите в парламента Борисов определи като "абсолютно недопустимо" изказването на Петров - "ако спрем, фалитът на КТБ ще е като пролетен бриз". Но добави: "И все пак да не забравяме, че е българин. Немец надали ще се изкаже по такава тема."

"Няма кой да хареса подобно изказване, сигурно ще го уволнят", предположи бившият премиер.

"Замислям се дали не искат постепенно да ни върнат във времето на НарКоп, НарМаг, ДетМаг, Кореком и беха още ХореМаг. Защото комунистите никога не правят нещо самоцелно, а най-хубавите имоти в големите градове са на тези вериги. А някой от олигарсите на Радев се е огледал във веригите, в техните имотчета и сега ще направят всичко възможно да ги изгоняти", обясни атаката на правителството към търговските вериги Борисов.

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Но веднага добави, че "те са си за гонене с подобно поведение".

И пак се върна към поведението на правителството, обръщайки се към представителите на медиите с въпрос: "Вие от Дъблин разбрахте ли, подписахме ли декларацията или не? Аз не разбрах и затова ви питам вас. В едни медии - немски, пише, че не сме, Елисейският дворец пише, че сме". В момента в Дъблин е премиерът Румен Радев за участие в Деветата среща на върха на Европейската политическа общност.

По-рано правителствената информационна служба съобщи, че България е подкрепила с резерви инициативата на Франция за ключови принципи на европейската сигурност. Министър-председателят Румен Радев е изразил писмени резерви към преамбюла на декларацията с искане политическите послания да бъдат адаптирани към настоящия етап на преговорите за мир в Украйна.

"Премиерът ни е в Дъблин, харчим маса пари - самолети, керосин, стюардеси. Най-скъпите неща са там. Вие виждате ли какво направиха? На нас със шкодите до 2000 кубика - толкова, а за тях с по 6000 кубика... Защо не минат и те на шкоди, като е толкова готино", продължи Борисов, коментирайки вече друга тема - за бюджета за следващата година и съпътстващите го данъчни закони. С тях се въвежда нов еднократен акциз до 6000 евро за мощни леки автомобили с двигатели с вътрешно горене (над 250 kW / 340 к.с.), докато стандартният годишен данък върху превозните средства (МПС) остава без промяна на национално ниво.

"Минаха на шкоди с две беемвета отзад", добави Борисов по повод припомняне от страна на медиите, че в един период и Радев караше шкода.

"Уверено се връщаме към комунизма, където народът кара рена и пежа, а те да се водят на беемветата. Разслояване!", продължи Борисов. И припомни отново, че някой от олигарсите на Радев се е "огледал" в имотите на търговските вериги и затова сега ги гонят. Припомни и приватизацията на столичния хладилен завод от бащата на депутата от "Прогресивна България" Слави Василев.

Борисов обърна внимание, че докато Радев е бил президент се е снимал с шефовете на "Райнметал", но днес германски фирми си тръгват от страната, като каза: "Докато Радев беше президент, не търчеше ли на всяко събитие на "Райнметал" да участва с една камара журналисти до него? Сега вече не се говори за "Райнметал". А беше най-голямата инвестиция, 1 милиард. Сега почваме веригите."

И добави в заключение: "Уверено се връщаме към комунизма. Нещо са намисли на веригите да направят."

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