Борисов: Непоискана подкрепа на никого не даваме
След това или ще ни завлекат в неуспеха си, или ще ни препишат загубата си, каза лидерът на ГЕРБ, който по обед още не беше гласувал
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Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по обед още не беше упражнил правото си на глас. "Денят е дълъг, така че ще гласуваме, когато си свършим работата. Ще гласувам, когато преценя", каза той в Кюстендил, където беше на среща с местния младежки актив под надслов "Новите умове".
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"Понеже от никого нямаме поискана подкрепа, всеки да прецени за кого да гласува или не. Много ясно казахме през цялата кампания - непоискана подкрепа за никого не даваме, защото след това или ще ни завлекат в неуспеха си, или ще ни препишат загубата си", коментира Бойко Борисов. Според него "и в двата случая е еднакво лошо".
Лидерът на ГЕРБ отхвърли твърденията за оказване на натиск върху кметове на общини да гласуват за кандидат-президентската двойка на Андрей Гюров и Георги Кандев с думите: "Всеки гласува по собствена воля".
"След първи тур, ако някой иска иска подкрепа, ще събера партията и ще го обсъдим", отвърна той на журналистически въпрос за нагласите на партията при евентуален балотаж. "Нека да мине първия тур. Ако искат на втория тур подкрепа, тогава ще събера партията, ще вземем решение", добави Борисов.
Делян Добрев пък написа във Фейсбук: "За пръв път от 30 години няма да гласувам".
По думите на Бойко Борисов с всеки изминал ден правителството показва, че не може да се справи и то с основните неща - цени, сигурност, горива.
Според него ниската избирателна активност може да се обясни с липсата на един кандидат, който да става за обединител на нацията и върховен главнокомандващ.
"Няма такъв. ГЕРБ не бойкотира. Днес, като ги пусна, всеки, който пожелае, ще отиде да гласува", каза Борисов.
НАЙ
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Публикуваха нова порция резултати
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Изтекоха първи резултати от вота
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