"Когато влязоха да арестуват в кметството във Враца, ние не се събирахме да коментираме, казахме - каквото решат правоохранителните органи", коментира лидерът на ГЕРБ акциите в Сунгурларе и в Белица

6606 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че премиерът Румен Радев действа на принципа "като няма хляб, ще предложа зрелища" и го призова да се съсредоточи върху мерки срещу повишаването на цените и осигуряване на сигурността на страната.

"Не мисля, че Министерски съвет е партийна централа, за да се заплашва опозицията", каза Борисов, след като Радев, говорейки за лидерите на ГЕРБ и на ДПС заяви, че властите няма да спрат, докато правоохранителните органи не стигнат до върха на олигархичната пирамида.

"Премиерът има две основни задачи в момента - да осигури сигурността на страната, защото потапят кораби в Черно море, падат дронове и да овладеят цените, които отидоха в космоса", подчерта Борисов.

След като премиерът заяви, че "Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия си арогантен стил на говорене и на действие", лидерът на ГЕРБ коментира, че се учудва от тези негови думи.

"Защото само преди няколко дни разговаряхме по телефона, след това бяхме заедно на консултативен съвет (за национална сигурност на 7 октомври, бел. ред.) и не съм забелязал такова отношение", каза Борисов, без да уточни кога и на каква тема бил разговорът.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Но явно един протест, който изобщо не е организиран от нас, който и срещу нас протестираше, падането на рейтинга на правителството, всички ни изнервя, когато е така, се търси една подходяща дъвка - Борисов-Пеевски", заяви лидерът на ГЕРБ, изглежда визирайки снощния протест пред президентството срещу външната политика на премиера и президента Илияна Йотова.

"С колегата Пеевски не съм се чувал от месеци, камо ли да се виждам, за да ни слагат в един пакет. Всяка партия си е за себе си", увери Борисов.

"Когато влязоха да арестуват в кметството във Враца, ние не се събирахме да коментираме, казахме - каквото решат правоохранителните органи", каза той в отговор на въпрос за вчерашната акция в Сунгурларе и днешната в Белица.

Борисов визира проверката на местната икономическа полиция за ползване за лични и служебни цели кметът от кмета Калин Каменов от ГЕРБ и двама негови заместници на три луксозни автомобила, закупени с европейски средства по проект за предоставяне на социални услуги. Кметът отхвърли обвиненията, определяйки акцията като политическа атака. Той заяви, че автомобилите се ползват законно, и заплаши със съд хората, стоящи зад сигналите срещу него. Арестувани нямаше.

Борисов изтъкна, че премиерът няма това право да говори от името на правоохранителните органи и да казва какво и как ще се случи.

"По-скоро се разпознавам в думите "арогантно говорене". Аз не считам, че опозицията в наше лице говори арогантно. Ако арогантно е да кажеш, че от 2 лв. нафтата е станала 2,20 евро, разбирам. Предишната седмица в парламента каза, че го развеселявам и аз мислех, че го веселя по този начин", иронизира лидерът на ГЕРБ.

По думите му сметките за ток за този месец ще са с 30-40% по-висок. "Когато за газа искат с 34% увеличение, то ще отиде директно в топлофикациите и в цялото производство, защото и хлябът се пече с газ. Когато съобщаваш такива неща и се тревожиш, когато коментираш бюджета, това е работата на опозицията - и това да се приеме за арогантно говорене", коментира Борисов.

"Арогантно е да псуваш, да говориш глупости, каквито много в момента в кандидатпрезидентската кампания си позволяват партийни лидери, епитети. Нито едно от тези неща, това не е вярно. Не мога да разбера тази нервност по наш адрес. Или по която и да е друга партия", каза още лидерът на ГЕРБ.

"Кръвосмешения, сглобки, ами да напомня - Румен Радев беше в сглобка с ПП и с ДБ, бяха на едни плакати заедно, "С вас сме, господин президент". Той ги направи министри", изтъкна Борисов.

Той увери и напомни, че по решение на конгреса на ГЕРБ партията няма повече влиза в такъв тип партньорства. "Повече в сглобки, коалиции, без да е доминиращата партия, без нашите десни, центристки, консервативни програми и политики да бъдат включени, няма да участваме", зарече се Борисов.

"Така както не участваме и в тази президентска кампания, защото ние не виждаме кой е обединителят на нацията и върховният главнокомандващ. Не само, че не участваме, а сега искат да си правят партийната кампания с нас. Ние в сглобка в момента не участваме, нито с госпожа Йотова, нито с Гюров, нито с Костадинов, нито с който и да било", каза още лидерът на ГЕРБ.

"И това сме го минали, нали ни арестуваха, и там е за хора. Кирил Петков и съдебните процеси сега показват докъде води това", напомни Борисов.

Той благодаря на финансовия министър Гълъб Донев за думите, че повишаването на цените не се дължи на еврото.

"Бюджетът, имаме много коментари по него, но когато имаме документа, нашите икономисти и юристи ще го коментират. Както днес коментирахме решението на Конституционния съд. Всъщност КС казва, че нашата жалба е правилна, но парламентът трябва да я поправи. Само че, когато имаш абсолютно мнозинство от 131 депутати, те не я поправят и всъщност вече оттук насетне, това е прецедентът на КС, всяко правителство ще може да вкарва бюджет с какъвто дефицит си пожелае", посочи Борисов според когото това е арогантно - към финансите и към основния закон.

"Комисията за защита на потребителите не работи, изпуснаха цените. Когато колегата Желязков отговаряше за "Нефтохим Бургас", цените бяха едно евро, евро и нещо. Сега са 2,20. Пак е държавна, пак е същото, нашият петрол не минава през Ормузкия проток", токът е бил един и същи, газът е бил същият", каза Борисов, без да навлиза в темата, че цените на горивата се повишиха по целия свят.

"Призовавам премиерът да се захване със задачите, които има. Това, което в момента - "като няма хляб, ще предложа зрелища", работи до едно време. Това го казвам с загриженост", призова лидерът на ГЕРБ.

В отговор на въпрос дали ГЕРБ ще подкрепи кандидат на евентуален балотаж на президентските избори, той каза, че непоискана подкрепа не се дава.

"Едни се бият с "Ескобар", други с "Петрохан", да го правят, ние искаме да помогнем на правителството с предложения, с които да предпазим от дълговата спирала, в която влиза България", заяви Борисов.

"Това е работата на опозицията, ако това е арогантно, може би трябва да спра аз, да вземем говорител", добави той.

Борисов съобщи, че на партиен форум през този уикенд ГЕРБ ще представи свой кабинет в сянка с 18 министри.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.