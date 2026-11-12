Лидерът на ГЕРБ призова бизнеса и правителството да не демонстрират силата си на гърба на българските производители, работниците и потребителите

5869 Снимка: БТА

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България не е бащиния нито на правителството, нито на "Кауфланд", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в публикация във Фейсбук по повод предупреждението на изпълнителния директор на търговската верига, че ако компанията изпадне в затруднение, фалитът на Корпоративна търговска банка (КТБ) ще изглежда като "пролетен бриз".

Борисов определи подобни предупреждения като недопустими и подчерта, че никой инвеститор няма право да поставя ултиматуми на държавата.

"Шефът на "Кауфланд" да не плаши българите с катастрофи, по-големи от КТБ. Това е недопустимо! България е европейска държава, а не държава, на която някой може да поставя ултиматуми. Като работиш тук, спазваш българските закони. В Германия едва ли нивото на разговор бизнес - държава е такова?!", написа той.

Лидерът на ГЕРБ постави под въпрос и начина, по който правителството води отношенията си с бизнеса. Според него икономиката се нуждае от предвидими правила, а не от показни действия и политически противопоставяния.

"А правителството какво прави? Управлява ли икономиката, или се занимава с показни акции? Защото бизнесът има нужда от правила, а не от политически спектакли", посочи Борисов.

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Той отправи и ироничен въпрос дали страната не се връща към моделите на държавната търговия от миналото.

"Какво ни предлага правителството - "Хоремаг", "Нармаг", "КООПмаг", "СелКООП" за хората и "Кореком" за управляващите?! Там ли се връщаме?", попита той.

Борисов припомни, че привличането на големи чуждестранни инвеститори е било част от политиката на управлявалите страната през годините, но подчерта, че икономическото им значение не ги поставя над закона.

"Ние сме довели тези инвеститори, създали сме условия да работят и да отварят хиляди работни места. Но това не им дава право да говорят на държавата от позицията на силата", заяви той.

В публикацията си лидерът на ГЕРБ призова както правителството, така и ръководството на "Кауфланд" да се съобразяват с интересите на българските производители, служителите на веригата и потребителите.

"И към двете страни - помислете за българските производители, за работниците и за потребителите! Не демонстрирайте силата си на техен гръб!", настоя Борисов.

В заключение той отправи предупреждение и към двете страни в спора.

"Правителството да не бърка управлението на държавата с война срещу бизнеса. А "Кауфланд" да не бърка големия оборот с правото да заплашва!", написа лидерът на ГЕРБ.

Изказването на изпълнителния директор на "Кауфланд България" Михаил Петров предизвика вълна от реакции, след като той предупреди, че евентуални сериозни сътресения в търговската верига могат да имат последици, по-тежки от фалита на КТБ. Повод за това стана наложената от Комисията за защита на конкуренцията санкция на компанията от над 75 млн. евро за нарушения, свързани с нелоялни търговски практики спрямо доставчици. От "Кауфланд" оспорват констатациите на регулатора и заявиха намерение да обжалват решението пред съда.

От "Прогресивна България" реагираха на изказването, като подчертаха, че никоя компания, независимо от мащаба и икономическото си влияние, не може да стои над държавата и закона.

Остра реакция имаше и от вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев, който определи тона на ръководството на "Кауфланд" като арогантен. Той подчерта, че държавата няма да се огъне пред лобистки натиск и че действията на институциите са насочени срещу нелоялните търговски практики, а не срещу самите търговски вериги.

Остра позиция изрази и депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев, който определи думите на Петров като арогантни и неприемливи. Той подчерта, че големите компании трябва да спазват законите, но същевременно постави въпроса за независимостта и действията на КЗК.

От Комисията за защита на конкуренцията определиха публичните изявления на ръководството на компанията като възможен опит за натиск върху съда, който предстои да разгледа обжалването на наложените санкции.

А от КНСБ поискаха ръководството на "Кауфланд" да гарантира, че спорът с държавата няма да доведе до съкращения, намаляване на заплатите или влошаване на условията на труд за близо 8800 служители. Синдикатът предупреди, че работните места не бива да се използват като средство за натиск върху институциите.

От "Кауфланд" отхвърлят констатациите на КЗК и заявяват, че ще защитят правата си по съдебен ред. Компанията оспорва и размера на наложената санкция от над 75 млн. евро.

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