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Бойко Борисов гласува за президент в късния следобед в родния си град Банкя, след като прекара почти целия ден с младежкия актив в Кюстендил.

"Аз като лидер на дясна партия съм длъжен да го направя за себе си. Това е една от най-големите ценности на демокрацията. Затова дойдох и го направих", заяви той.

Лидерът на ГЕРБ, които не издигнаха свой кандидат за президент, коментира и ниската избирателна активност към този час. "Хората не виждат обединител на нацията. Виждат партийни кандидати и много слаба предизборна кампания. Нищо, което да предизвика емоция. Страх от машините, страх от репресиите, които гледахме през последните седмици, тази показност. Пак казвам, не защитавам абсолютно никого, но белезници се слагат на човек, който е опасен за обществото. Момчето от НСО беше отишло само. Грозно е да го изкарат с белезници", каза Борисов, визирайки случая с гарда от Националната служба за охрана и журналистката Соня Колтуклиева, която беше повалена от него, докато отваряше вратата на колата на председателката на НС Михаела Доцова.

"Аз съм бил охрана години наред. Винаги в една по-сложна обстановка може да се сгреши и да стане грешка", допълни Борисов.

"Избягвам да коментирам, но е странно и тревожно, че премиерът знае, че ще има още убийства", каза той във връзка с разстрела на Слави Бинев и думите на премиера Румен Радев, че "очаква още знакови убийства".

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Лидерът на ГЕРБ призова хората да излязат спокойно и да гласуват.

По повод решението на ГЕРБ да не издига кандидат и да не подкрепя никого Борисов каза, че мнозина са поискали подкрепа, а други не са, но това е тяхна работа.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.