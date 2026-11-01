Според него, ако десните политически сили бяха издигнали единна кандидатура, изборите със сигурност щяха да бъдат спечелени още на първия тур

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Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че ще гласува за Андрей Гюров на президентския балотаж, защото е десен лидер, но няма да задължава членовете и симпатизантите на партията да го подкрепят, тъй като от ГЕРБ не е била поискана такава подкрепа. Той направи изявлението в Стара Загора, където участва в академията "Новите умове" на ГЕРБ заедно с кмета Живко Тодоров и Даниел Митов.

"Демокрацията ни е дала правото да гласуваме и аз ще го упражня. Тези избори не са наши. Ние знаехме какво ще се случи на тези избори и затова не издигнахме президентска двойка", обясни Борисов. Според него, ако десните политически сили бяха издигнали единна кандидатура, изборите със сигурност щяха да бъдат спечелени още на първия тур.

"Аз ще гласувам за Гюров", заяви лидерът на ГЕРБ, като като припомни, че е подписал декларацията на Форума за демократично действие в подкрепа на кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев.

По думите със сигурност ще има хора от ГЕРБ, които ще го последват, както и други, които няма да по последват. "Имаше хора, които буквално сутринта ми се молеха да не ги карам да гласуват за него", каза Борисов, като обясни, че това се дължи на "гаврата" с ареста му.

Председателят на ГЕРБ коментира и машинното гласуване, като заяви, че той и негови съпартийци нямат доверие на устройствата заради опасения от манипулации. Според него избирателите трябва да имат възможност сами да избират дали да гласуват с машина, или с хартиена бюлетина.

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Борисов отправи критики и към финансовата политика на страната. "Нямаме бюджет, най-вероятно защото не е за гледане", заяви той по повод проектобюджета за 2027 г. и настоя за по-строга финансова дисциплина.

Лидерът на ГЕРБ определи изваждането на България от "сивия списък" за пране на пари като положителна новина и признание за работата на правителството.

По думите му резултатът е постигнат след изпълнението на всички 40 мерки, поставени пред страната. Той припомни, че включването на България в списъка е имало негативни последици за бизнеса, и благодари на бившите министри на правосъдието, вътрешните и външните работи и финансите за приноса им.

Борисов заяви, че още през септември или октомври е очаквал страната да бъде извадена от списъка, тъй като след изпълнението на изискванията не са били поставени допълнителни условия.

По време на срещата той засегна и темите за сигурността, миграцията и цените на горивата. Борисов разкритикува премиера Румен Радев за коментарите му по криминални случаи и за поскъпването на горивата, като заяви, че при неговото управление цените са били по-ниски.

В Деня на народните будители лидерът на ГЕРБ коментира и значението на празника, като подчерта, че партията му не подкрепя заличаването или подмяната на исторически дати и национални чествания.

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