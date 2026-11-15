"Премиерът Румен Радев заслужава огромни аплодисменти затова, че подписа в Дъблин подкрепата за Украйна", заяви лидерът на ГЕРБ

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Бойко Борисов поздрави премиера, че е подписал декларацията в Дъблин за европейската сигурност и войната в Украйна.

"Премиерът Румен Радев заслужава огромни аплодисменти затова, че подписа в Дъблин подкрепата за Украйна", заяви Борисов в Плевен на поредната сбирка на ГЕРБ на политическата академия "Новите умове", става ясно от видео на изказването му, публикувано в социалната мрежа. По думите му Радев дал възможност "да се шикалкави за проруската част на държавата, че той е с някакви резерви". От МС съобщиха, че министър-председателят е подписал документа с резерви към преамбюла.

"За хората, които се занимават с външна политика, беше интересно, и аз в един момент попитах медиите дали знаят всъщност в Дъблин какво сме подписали. Защото едното съобщение беше на немските медии - че не сме подписали, на Елисейския дворец пък съобщението беше, че сме подписали. И чак на другия ден или на по-другия решиха да информират от Министерски съвет какво всъщност са подписали", констатира той.

Борисов още веднъж повтори, че ГЕРБ аплодира Радев за действията му в Дъблин. "Подписът си е подпис, той е там, а уж с резерви", коментира Борисов. Според него това било удобно, за да "се продава" на неговите избиратели, че всъщност той нещо се е запъвал. "Нищо не се е запъвал, подписът е там. За което ние го аплодираме", отсече Борисов.

И заяви, че ГЕРБ не е против Русия, а против войната, която нейните управляващи водят. Като припомни и своите думи за платноходките в Черно море от времето му на премиер.

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"Всички сме за мир и дипломация. Аз съм тоя, който говореше, че в Черно море искам да гледам платноходки. Искам да гледам тръбопроводи. Искам да гледам оптични кабели за пренос на информация. Да виждам курортите ни пълни. А не само обявата да бъде - "Който иска да види как руски дрон унищожава украински кораб, добре дошъл на Слънчев бряг или по-нагоре във Варна, че там по-често ги удрят", заяви Борисов.

През 2019 г. като министър-председател Борисов направи прословутото изказване, превърнало се в легендарна реплика: "Аз искам в Черно море да виждам платноходи, яхти, туристи - мир и любов. Не искам на курортите ни да се разхождат военни фрегати. Да изпратим корабите - военни, а не гранични, като флотилия срещу руските кораби, вече минава границата на това, което мога да допусна. Защитавам НАТО и ЕС, защитавам икономическите интереси на страната, но тази граница не трябва да се преминава. Ако народът мисли друго, ще ме смени и ще дойде друг".

"Ние не сме антируска партия, ние сме проевропейска, проамериканска и прозападна партия, консервативна партия и затова аплодираме подписа на г-н Радев", заключи лидерът на ГЕРБ и днес.

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов коментира и оценката на "Standart and Poor's" за кредитния рейтинг на страната ни, която от партията му в събота определиха като понижение на перспективата. Според него наближава моментът, в който икономиката ще прегрее и отправи критики към управляващите.

"Един реотан го нажежаваш, нажежаваш и накрая знаете изходът. Това ще се случи и с икономиката и дълговата спирала ще е ужасна и тогава ГЕРБ като алтернатива трябва да се справи. През този период 2013-2021 година, когато основно управляваше ГЕРБ имаме не сега както е двоен дефицит, а двоен излишък.", предупреди Борисов.

Той не подмина и признанието на депутата от ПБ Антон Кутев, че в мнозинството научават от опозицията за промени и реформи, които готви правителството. "И го гледах Антон Кутев как се гърчеше и как накрая си призна, че неговата ПГ научава от опозицията какво се случва в парламента и МС", каза Борисов, като призна, че чест му прави на Кутев.

Бившият премиер и лидер на втората по големина опозиционна група в парламента заяви, че няма намерение да внасят вот на недоверие, защото е безсмислен при пълно мнозинство.

"Инструмент е, ако можем да съберем 121. След като не можем да съберем, "Възраждане" никога няма да го пусне тоя вот на недоверие да мине с тях - и е едно абсолютно безсмислено упражнение, което да правим. Аз безсмислени неща не правя", категоричен беше Борисов, цитиран и от БТА. Той заяви, че управляващите не се интересуват от гласа на опозицията.

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