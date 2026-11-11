Ако 20 век е бил векът на тежката химия и тежките технологии, 21 век е на високите технологии и на инфраструктурните коридори, изтъкна бившият социален министър

1587 Снимка: Кадър Евроком

Чуйте статията:

Средният коридор от Китай е шансът за нова България, заяви в предаването "Делници" по Евроком бившият социален министър и бивш председател на комисиите по транспорт и регионална политика в Народното събрание Борислав Гуцанов. Основен акцент в разговора бе изграждането на Средния транспортен коридор от Китай към Европа, който може да донесе милиарди инвестиции.

От 20 години говоря за този коридор и никой не го приемаше сериозно, посочи Гуцанов. И отново благодари на колегите си в Общинския съвет - Варна, с които преди 20 години гласуват с 42 гласа "за" и само 9 "против" къде да бъде изграден този терминал. Той е заложен в общия устройствен план на Варна. Гуцанов попита риторично защо е трябвало да станат проблемите в Ормуз, в Баб ел-Мандеб, в Черно море, за да се реализира тази идея.

"Един контейнер от Западен Китай ще дойде до България и дотук до Европа за 2 седмици, а с проблемите, които съществуват в момента пътят му отнема за 40 дни", посочи Гуцанов. Според него с изграждането на интермодални терминали във Варна и Русе стоките още по-бързо ще се придвижват към Западна и Средна Европа.

Ако 20 век е бил векът на тежката химия и тежката индустрия, 21 век е на високите технологии и на инфраструктурните коридори, изтъкна Борислав Гуцанов.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

При визитата си у нас вчера председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отново подчерта, че догодина България ще бъде домакин на регионална среща на върха за развитието на Средния транспортен коридор.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.