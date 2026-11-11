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Средният коридор от Китай е шансът за нова България, заяви в предаването "Делници" по Евроком бившият социален министър и бивш председател на комисиите по  транспорт и регионална  политика в Народното събрание Борислав Гуцанов. Основен акцент в разговора бе изграждането на Средния транспортен коридор от Китай към Европа, който може да донесе милиарди инвестиции.

От 20 години говоря за този коридор и никой не го приемаше сериозно, посочи Гуцанов. И отново благодари на колегите си в Общинския съвет - Варна, с които преди 20 години гласуват с 42 гласа "за" и само 9 "против" къде да бъде изграден този терминал. Той е заложен в общия устройствен план на Варна. Гуцанов попита риторично защо е трябвало да станат проблемите в Ормуз, в Баб ел-Мандеб, в Черно море, за да се реализира тази идея.

"Един контейнер от Западен Китай ще дойде до България и дотук до Европа за 2 седмици, а с проблемите, които съществуват в момента пътят му отнема за 40 дни", посочи Гуцанов. Според него с изграждането на интермодални терминали във Варна и Русе стоките още по-бързо ще се придвижват към Западна и Средна Европа.

Ако 20 век е бил векът на тежката химия и тежката индустрия, 21 век е на високите технологии и на инфраструктурните коридори, изтъкна Борислав Гуцанов.

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При визитата си у нас вчера председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отново подчерта, че догодина България ще бъде домакин на регионална среща на върха за развитието на Средния транспортен коридор.

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