От сружението искаха да питат за офиса на Пеевски, но не намериха отговор на въпросите. От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) работят по случая

1897 Снимка: Скрийншот

Нахлуването на представители на сдружение БОЕЦ в сградата на Областната администрация в София е оронване на престижа на администрацията, заяви областният управител Стефан Арсов по повод влизането им в сградата в столицата.

По-рано от сдружението съобщиха в пост във Фейсбук, че са "пробили и влезли" в сградата на областната управа да търсят Арсов, а по-късно на мястото са дошли полицаи.

"Търсим областния управител на София Стефан Арсов да го питаме за офиса на Пеевски и погрома, който свинята е извършил в тази държавна сграда! Гледайте сега как мишките се крият от БОЕЦ и мрънкат. Вместо да защити държавната собственост областния се е заключил и си е изключил телефона. Дойдоха повече от 10 ченгета, но така и не се намери ПОНЕ ЕДИН в тази сграда да ни отговори на въпросите! Няма задържани, изтеглихме се, а всички видяхте поредната превзета от Пеевски и мафията институция!", пише в поста на БОЕЦ, придружен с видео.

Областният управител заяви, че днес е бил в отпуск и колегите му сигнализирали, че от БОЕЦ са нахлули в сградата без предварителна покана или уговорка.

"Не са имали писмо или молба за среща с мен", посочи Арсов. Той допълни, че от сдружението са търсили отговори, за които може да се пита по официален път.

Областният управител посочи още, че от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) работят по случая. Още не може да се каже за материални щети, но има нематериални - оронване на престижа на институцията, отправени обиди и пр., посочи Арсов.

В началото на месеца от "БОЕЦ" влязоха в партийната централа на ДПС Ново начало на ул. "Врабча" 23. Партията пулочи сградата с решение на Министерския съвет. "Вижте за какъв дворец става дума, тази сграда е по-голяма от сградите на общините в десетки градове в България! Нямаме детска болница, нямаме аптеки в стотици населени места, но за Пеевски има дворец и получава всичко!". С такъв анонс председателят на гражданското движение БОЕЦ Георги Георгиев и негов колега, който снимаше на живо, влязоха в сградата, където установиха, че се извършва сериозен ремонт. От служението обявиха на 25 септември протест пред централата на ДПС Ново начало.

