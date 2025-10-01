Още по темата

Генералният директор на БНТ Емил Кошлуков отхвърля в официален отговор обвиненията за цензура, които отправя в писмо президентският прессекретар Кирил Атанасов. 

В него от екипа на Румен Радев отправят критики за това, че в централната новинарска емисия на 17 септември вечерта не е отразена позицията на държавния глава, а в същото време са прозвучали в ефир изказвания на други политици по негов адрес. 

Отговорът на генералния директор на обществената телевизия вече е внесен в Президентството.

"На 17.09.2025 г. в обедната емисия "По света и у нас" позицията на държавния глава бе излъчена на живо. Това опровергава внушенията за умишлено игнориране или ограничаване на неговите изявления", гласи писмото на Кошлуков до президентската институция, цитиран от "24 часа".

От ръководството на БНТ подчертават, че редакционната независимост на медията е гарантирана по закон и намеса от всяка институция, включително президентската, е недопустима.

Според генералния директор на БНТ медията не е преустановила излъчването на позиции на президента, но редакторите носят отговорност за подбора на информацията и за нейното качество.

Защитата на независимата редакционна политика е ключова за доверието в обществената медия и компромиси в тази посока не са допустими, се изтъква в писмото на БНТ до "Дондуков" 2.

Именно затова редакторите на "По света и у нас" са взели решение да не включват репортаж от срещата на Радев в по-късната централна емисия, защото президентът се позовава на "разследване" на инфлуенсъра Станислав Цанов, а само ден след срещата му с Радев неговият източник на информация публично се е отказал от твърденията си.

"Това компрометира достоверността на темата и не отговаря на стандартите за надеждност на източниците, които БНТ следва. Репортажът би обслужил съмнителен и силно компрометиран източник в разрез с професионалните стандарти и етика", подчертават в отговора си от обществената телевизия.

