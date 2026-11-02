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Илияна Йотова увеличава преднината си почти до 20% пред Андрей Гюров. Това показват резултатите при 72,65% от обработените протоколи в Централната избирателна комисия. 

Президентски избори 2026

Президентската двойка Йотова - Вълчев получава 58,16% от гласовете, а тази на Андрей Гюров и Георги Кандев - 38,85%. Данните са към 01:00 ч.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 797 996 гласа, а Андрей Гюров и Георги Кандев - 533 046. Така за Илияна Йотова са гласували 264 950 избиратели повече.

Опцията "Не подкрепям никого" са избрали - 41 057 души.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят изборите за президент и вицепрезидент според паралелното преброяване на социологическите агенции.

Избирателната активност в страната и чужбина е 19,33% към 16.00 часа при гласували 1 282 848 избиратели. На първи тур избирателната активност към същия час е била с 3,5 процента по-ниска - 15,95%.

Приключи изборният ден и за сънародниците ни, които гласуваха на територията на Европа, съобщиха от Външно министерство. Зад океана вотът продължава.

При 52,42% обработени протоколи в ЦИК: Йотова печели 57,95%, Гюров - 39,01%
Виж още При 52,42% обработени протоколи в ЦИК: Йотова печели 57,95%, Гюров - 39,01%

Илияна Йотова ще бъде първата жена в България, която е избрана за президент. Тя обаче ще встъпи в длъжност след 20-и януари, както е по традиция. Дотогава ще довършва мандата на Румен Радев. А след Нова година ще се окаже, че президентът Йотова ще предаде щафетата на президента Йотова и поне откъм церемония процедурата ще бъде драстично редуцирана.

През януари Йотова ще започне трети мандат в президентската институция - вече има два като вицепрезидент, непълен или по-скоро служебен - като президент, след като Радев напусна "Дондуков" 2 предсрочно и трети, който ще бъде първи официален като вече избран държавен глава.

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