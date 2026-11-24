Вчера Общинският съвет гласува бюджета и огромен заем, сега тези средства ще бъдат така усвоявани, че да отиват в джобовете на тези кукловоди, които ще сложат пионка на мястото на кмета, заяви градоначалникът

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Срещу отстранения кмет на Варна Благомир Коцев са отправяни лични заплахи. Това съобщи самият той на брифинг пред журналисти в морската столица. Коцев беше категоричен, че ще обжалва решението на Общинската избирателна комисия относно решението за прекратяването на пълномощията му като градоначалник.

Ще сезирам прокуратурата за всичко, което знам, което съм казвал и което все още не съм казвал - и това е именно, че съм имал лични заплахи, заяви Благомир Коцев.

Той припомни запалването на шатрите в семейния им ресторант "Хоризонт", като уточни, че е бил информиран лично от човека, извършил палежа, че това се е случило, тъй като като кмет не допуска конкретен строеж.

По думите му отстраняването му е плод на желания да се владее цялата община, включително и кметството, както е правено десетилетия назад. Основната им цел е овладяването на всички общински средства, заяви Коцев и припомни, че вчера Общинският съвет гласува бюджета и огромен заем за реализиране на всички инфраструктурни проекти, върху които се работи последните две години.

Сега тези средства ще бъдат така усвоявани, че да отиват в джобовете на тези кукловоди, които ще сложат пионка на мястото на кмета, смята той, цитиран от БТА.

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"Варна никога не е имала независим кмет преди този мандат. Десетилетия наред още от времето на Кирил Йорданов, който беше кметът на ТИМ, след това Иван Портних - кметът на Дънката. Всички знаят за това. Цяла Варна знае. Това са обществени тайни", категоричен беше Коцев.

Според него градът винаги е бил владян по един начин - чрез страх и овладяване на администрацията. "Варна е далече от София и тук винаги сме едно феодално общество, и тези феодали искат Варна да остане феодално владение, тяхно завинаги", каза още Благомир Коцев. Той уточни, че това може да се промени с активна гражданска дейност, с критична мисъл и с гласуване на изборите.

За списъка с общински имоти, който вчера също бе разгледан от Общинския съвет и от който кметът оттегли няколко имота, Коцев посочи, че е изготвен още през 2025 г., по предложение на общински съветници. Той назова конкретно името на Светлан Златев, общински съветник от "Български глас". По думите на Коцев точно Златев е предложил проекта за създаване на тунел под Морската градина.

На въпрос дали разполага с доказателства, че всичко случващо е свързано с бизнесмена Даниел Славов, известен във Варна като Дънката, Коцев посочи, че се говори в целия град, че атаката чрез ОИК е организирана отдавна. Това е нещо, което се говори от няколко месеца, коментира кметът. Според него сигналите от миналата година, по които беше отстранен, са държани като тлееща бомба, която да бъде детонирана в подходящ момент. Благомир Коцев уточни, че още днес ще подаде жалба в ОИК, за да бъде сезиран Административният съд.

Кметът отбеляза, че е издал заповед в днешния ден и в следващите дни да го замества Снежана Апостолова, зам.-кмет по социални дейности и здравеопазване.

Коцев обяви също така, че отново ще се кандидатира за кмет на Варна, ако жителите на града искат това.

Снимка: BulFoto

"Надявам се най-вече да мотивира варненци да гласуват, да имат критично мислене, да се интересуват и да четат между редовете", посочи градоначалникът.

Благомир Коцев коментира и въпроса дали членове от неговата квота в Общинската избирателна комисия са гласували срещу него за отстраняването му от длъжност. По думите му става въпрос за двама души, като единият отдавна не е член на неговата партия, а е част от формацията "Прогресивна България" и е участвал в Районната избирателна комисия по време на последните избори.

"Двама са. Единият вече отдавна е излязъл от нашата партия. Той е част от "Прогресивна България", доколкото знам, тъй като е бил част от Районната избирателна комисия по време на последните избори. Имало е огромен натиск в Общинската избирателна комисия да се гласува в определена посока - ясно е каква, включително и мотивация чрез пликове", отбеляза кметът.

Коцев обърна внимание и на предизвикателствата пред промените в управлението на общината, отбелязвайки, че редица компании, ангажирани от предишните ръководства, продължават да оперират в различни сектори. Според него това създава пречки както за ефективното сметопочистване на града, така и за опитите за ограничаване на презастрояването.

По думите му опитите за въвеждане на по-строга регулация в строителството с цел опазване на зелените площи и междублоковите пространства неизбежно са срещнали съпротива.

Снимка: BulFoto

"Няма как да изчистим града толкова лесно, когато фирмите, които те са назначили, все още продължават да работят във всеки един бранш. Няма как да искаме градът да не се бетонира, когато строителните разрешения са издавани десетилетия наред. Няма как да няма съпротива срещу мен, когато се опитвахме да въведем регулация в строителството, така че да не се бетонира всяка градинка и всяко междублоково пространство и да има ред", посочи Коцев.

Накрая той отново коментира, че за групите в Общинския съвет "Български глас" и "Алтернатива за гражданите" "варненци трябва да знаят, че зад тях стоят Даниел Славов-Дънката и ТИМ. Това са хора без политическа легитимност, които се опитват от сенките да владеят града и да диктуват неговия дневен ред. Това се опитваха тук. Не им се получи". Той каза също, че има притеснения да говори по този начин, но се надява, че има кой да го чуе.

Ден по-рано Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна прекрати предсрочно пълномощията на Благомир Коцев и анулира удостоверението му за избор.

Решението е взето с предварително изпълнение на заседание на комисията, на което са присъствали 26 от общо 27 членове. В подкрепа на решението са гласували 20 души.

Причината за решението са два сигнала, подадени до ОИК през миналата година, свързани с отпуска, който Коцев е ползвал след ареста си на 8 юли.

Сигналите са разгледани във връзка с разпоредбите на чл. 42, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, който урежда случаите на предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет.

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