312 Kardjalinews.bg

Чуйте статията:

Областният управител на Кърджали Бисер Николов очаква по-висока избирателна активност на балотажа на президентските избори. Според него ниската активност на първия тур може да е свързана с натиск върху част от избирателите в региона, който той приписва на ДПС. Николов твърди, че подобни практики може да има и в други общини, в които партията има влияние.

В интервю за местната медия Kardjalinews.bg областният управител заяви, че разполага със снимков материал, на който според него се виждат хора, наблюдаващи избиратели пред избирателните секции. Той твърди, че сред тях има кметове и хора, изпратени от тях, които следят движението на гласоподавателите и ги снимат.

По думите на Николов част от хората се въздържат от гласуване, защото се притесняват да не бъдат забелязани. Той смята, че призивите на ДПС към част от избирателите да не гласуват са повлияли на активността. Към момента обаче в интервюто не са представени независими доказателства, които да потвърждават твърденията за организиран натиск.

Промени в правилата за изборните наблюдатели?

Бисер Николов смята, че правилата за определяне на наблюдателите в изборните секции трябва да бъдат променени. Според предложението му кметовете не бива да наблюдават изборите в населените места, в които управляват, а да бъдат насочвани към секции в други населени места.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

По думите му подобна мярка би ограничила възможностите за въздействие върху избирателите, тъй като наблюдателите няма да познават лично хората, които упражняват правото си на глас.

Областният управител определи подобни действия като опит за налагане на политическа воля чрез натиск. Той призова институциите да гарантират свободното гласуване и нормалното протичане на изборния процес.

Има ли договорка между Андрей Гюров и ДПС?

В интервюто Николов коментира и информация за предполагаема договорка между Андрей Гюров и ДПС във връзка с подкрепата на балотажа. По думите му и той е получил подобна информация, но не представи доказателства за съществуването на споразумение.

Областният управител заяви, че евентуална договорка би могла да позволи на избирателите на ДПС да гласуват свободно, без да бъдат ограничавани или наблюдавани.

Николов изрази подкрепа за Илияна Йотова, като мотивира позицията си с натрупания от нея опит в президентската институция през последните десет години и с разбирането си, че националният интерес трябва да бъде водещ.

Постави въпроси за финансирането на кампанията на Андрей Гюров

Сред темите в разговора бяха и даренията за кампанията на Андрей Гюров, казусът с несъвместимостта му като подуправител на Българската народна банка, както и публикации за бизнес интереси на дарител в сектора на дроновете в Украйна.

Николов заяви, че избирателите трябва сами да преценят дали подобно финансиране е приемливо за кандидат за президент. Той изрази мнение, че тези обстоятелства заслужават внимание и проверка.

Няма постъпили сигнали за купуване на гласове в областта

По отношение на евентуалното купуване на гласове областният управител заяви, че към момента на интервюто няма постъпили сигнали за подобни нарушения в Кърджалийска област.

Той изрази очакване полицията да изпълни задълженията си и балотажът да премине спокойно, без нарушения и излишно напрежение.

Областният управител призова гражданите да упражнят правото си на глас и подчерта, че личният им избор трябва да бъде уважаван.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.