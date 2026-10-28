Бежански лагери в Средец и Симеоновград няма да има, кабинетът върна терените на областните управители
Решението идва след месеци на недоволство
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Бежански лагер в Средец няма да бъде изграждан. Това стана ясно след днешното заседание на Министерския съвет, на което кабинетът "Радев" реши да отнеме от Държавната агенция за бежанците имота, предвиден за изграждането на центъра.
Мигрантската криза
Теренът ще бъде върнат за управление на областния управител.
Аналогично решение е взето и за имот в Симеоновград.
Първоначалните планове предвиждаха бежанският център в Средец да бъде изграден върху терен от около 300 декара, включващ разрушени казарми и стар военен полигон.
Казусът предизвика напрежение още през февруари, когато тогавашното правителство предостави безвъзмездно имотите на Държавната агенция за бежанците.
Жителите на Средец се обявиха против намерението за изграждане на център в покрайнините на града и организираха подписка. Против проекта се обявиха и кметът Иван Кичев, както и Общинският съвет, припомня bTV.
Още през юни вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че плановете за изграждането на бежански лагер в Средец няма да бъдат реализирани.
С днешното решение на Министерския съвет имотът вече няма да бъде предоставен за нуждите на Държавната агенция за бежанците, с което отпада и възможността центърът да бъде изграден на предвидения терен.