Малорад нашумя със скандала с дописване на преференции на местния вот през октомври 2023 г.

970 Снимка: БТА

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Балотаж за кмет на кметство ще се проведе заедно с първия тур на президентските избори в неделя във врачанското село Малорад.

То стана известно със скандала на местните избори през октомври 2023 г., когато на видеоизлъчването от броенето на бюлетините се чу как членове на секционната избирателна комисия открито обсъждат как да допишат преференции за Мартин Диловски от БСП и Цено Цоловски от "Възраждане", за да им помогнат да влязат в общинския съвет. Двама от членовете ѝ бяха осъдени на по пет месеца условно с три години изпитателен срок.

До предсрочния вот се стигна, след като Общинската избирателна комисия в Борован прекрати предсрочно пълномощията на кмета Иво Иванов заради влязла в сила присъда за шофиране след употреба на наркотици.

На втори тур след вчерашния вот от петимата кандидати отиват Светослав Георгиев от Земеделски народен съюз, получил 335 гласа и Мартин Диловски от "Български глас", за когото са гласували 272 души, съобщи секретарят на ОИК Силия Иванова пред бТВ.

Избирателната активност е била 59,19%. В петте секции правото си на вот са упражнили 834 души от 1409 в списъците. В две от секциите е имало само машинно гласуване. В двете подвижни избирателни комисии активността е 100%, в едната са гласували 30 души, в другата - 27.

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"Изборният ден приключи изключително гладко. Преброяването също. Комисиите дойдоха с напълно изрядни протоколи и подредени книжа", каза Силия Иванова. По думите ѝ членовете на секционните избирателни комисии са спазвали стриктно процедурите както при машинното гласуване, така и при преброяването на бюлетините, като не са регистрирани и проблеми с машините за гласуване. От комисиите са постъпвали единствено технически въпроси, свързани с организацията на изборния процес.

"Изглежда, че хората наистина са си научили урока и знаят да внимават", коментира секретарят на ОИК.

На балотажа и президентските избори на 25 октомври ще се гласува в две отделни помещения, с различни секционни избирателни комисии, обясни тя.

Вчера се проведоха частични местни избори в 14 населени места.

Единственият кандидат за кмет на село Драгомъж в община Исперих Нургин Басри от ДПС беше избран със 101 гласа, 8 са гласували с "не подкрепям никого". До вота се стигна, след като ОИК-Исперих прекрати предсрочно пълномощията на досегашния кмет Синан Незир също заради влязла в сила присъда за шофиране след употреба на наркотици.

В община Полски Тръмбеш с с 1279 гласа (под 20 на сто активност) беше избран единственият кандидат Росен Русанов, издигнат от инициативен комитет.

В село Масларово в същата община кандидатът на БСП Петранка Георгиева спечели на първия тур със 121 гласа срещу Йордан Йорданов със 70 гласа.

В село Обител, община Омуртаг спечели Ихсан Селимов от ДПС със 140 гласа срещу Джелял Мустафов от "Величие" със 113 гласа.

В крумовградското село Токачка беше избран единственият кандидат Юсеин Салиф от ДПС със 113 от 114 гласа.

В село Рудник, община Долни чифлик, област Варна на балотаж отиват Мария Христова-Йорданова от ГЕРБ с 92 гласа срещу независимата Снежанка Гайдарова с 76 гласа.

Донка Манова от коалиция "БСП - Обединена левица" беше избрана за кмет на сливенското село Трапоклово със 157 гласа срещу Николай Николов от ГЕРБ с 40 гласа.

За кмет на село Съдийско поле, община Нова Загора, е избрана Калинка Баръмова от ГЕРБ със 155 гласа срещу Мария Жендова, издигната от инициативен комитет, със 72 гласа.

В село Искрец, община Своге Васил Дойчев от коалиция "Прогресивна България" спечели с 390 гласа срещу Валери Вълков от"Движение Напред България" с 220 гласа.

В село Царева ливада, община Дряново спечели Марияна Георгиева от "БСП - Обединена левица" с 202 гласа срещу Нели Алексиев от ПП-ДБ с 44 гласа.

В село Яворово, община Стара Загора на балотаж отиват Станимир Стойчев от "Възраждане" с 94 гласа срещу Жечо Жечев от ГЕРБ с 81 гласа.

В село Мало Конаре, община Пазарджик Магдалена Димитрова Врабчева-Райкова от "Бъдеще за Родината" спечели с 233 гласа Спас Бараков от "Възраждане" със 136 гласа.

В село Малки Вършец, община Севлиево независимият кандидат Михаил Денев беше избран като единствен кандидат с висока активност от 59,26%.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.