Министърът на отбраната увери, че няма повод за притеснение. Разузнавателният самолет "Посейдон" продължава мисиите си, а Военната прокуратура разследва атаката срещу "Челси 3"

1032 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Ще има много повече активиране на българската авиация по Черноморското крайбрежие и ще работим в териториални води. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти. По-рано той участва в събитие във Военния клуб в София по случай 145-ата годишнина от основаването на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров".

Това не трябва да притеснява българските граждани - водим усилено наблюдение над териториалните води на България, уточни министърът. Екипажи на самолети F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 от състава на българските Военновъздушни сили изпълняват задачи по патрулиране, наблюдение и разузнаване на въздушното пространство над териториалното море на България, посочиха по-късно от Министерството на отбраната.

Димитър Стоянов съобщи, че вчера са били извършени първите полети с безпилотната система, която ще се използва за наблюдение. Очаква се до края на седмицата тя да бъде разположена по източното направление към Черно море. Той постави акцент върху това, че системата ще бъде управлявана от българските въоръжени сили.

Министърът припомни, че в района действа и разузнавателния самолет "Посейдон", който също участва в наблюдението на обстановката в Черно море. Стоянов поясни, че самолетът няма възможност за поразяване на цели, а изпълнява разузнавателни задачи.

Министърът коментира и разследването на атаката с дронове срещу кораба "Челси 3" (Chelsea 3),посе който беше изтеглен до пристанището в Бургас. По думите му по случая е образувано досъдебно производство от Военната прокуратура, а разследващите извършват огледи и търсят отломки от безпилотни летателни апарати. Стоянов уточни, че откритите останки все още не са идентифицирани.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Предстои експертите да установят дали те са части от самия кораб, от дрон или от друг обект. Министърът напомни, че при взрив могат да бъдат открити различни видове отломки, поради което не бива да се правят прибързани заключения за техния произход. Той призова да се изчакат резултатите от процесуално-следствените действия, преди да бъдат оповестени допълнителни подробности.

На 13 октомври премиерът Румен Радев съобщи за нови атаки с дронове срещу кораби в Черно море. Единият от двата кораба потъна, другият беше изтеглен до пристанището в Бургас.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.