Цяла обединена Европа трябва да застане солидарно с регионите, които страдат най-много в резултат на войната в Украйна, заяви полският евродепутат Яцек Протас

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Заради войната в Украйна през следващия програмен период 9 държави може да получат допълнителна финансова подкрепа от ЕС заради загубите, които търпят. Компенсацията, която България ще поиска заради атаките на търговски кораби в изключителната икономическа зона на страната ни в Черно море, е в размер на 2 милиарда евро.

Това стана ясно след посещението на група евродепутати във Варна, сред които бяха Андрей Новаков и Емил Радев от ГЕРБ, както и техни колеги от Германия, Австрия и Полша. Планираното финансиране за България в периода 2028-2034 г. в 22,3 млрд. евро.

Целта на визитата на делегацията от Европейския парламент във Варна беше да се види на място ситуацията в Черноморския регион след атаките с дронове срещу търговски кораби. Посещението е по инициатива на Андрей Новаков и Емил Радев. Освен полския евродепутат Яцек Протас, в морската столица бяха още Ангелика Винциг от Австрия и Свен Симон от Германия.

Тази визита надгражда резолюцията, гласувана миналата седмица, която настоява за мисия в Черно море, която да охранява търговските кораби, както и за осигуряване на допълнително финансиране чрез Фонд за охрана на външните граници, посочи Новаков.

По думите му, това е цялостен пакет от мерки, който обаче трябва да бъде приет и от българското правителство и подкрепен от европейските институции.

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Емил Радев изтъкна, че заради зачестилите атаки по търговски кораби страната ни търпи икономически щети. Застраховките на търговското корабоплаване скочиха над пет пъти, за танкерите - до дванайсет пъти, и има опасност при последващи удари да спре въобще застраховането на корабите в Черно море, посочи евродепутатът.

Визитата ни в България като членове на Европейския парламент е с ясното послание, че Европа е единна и страната ви не е сама, допълни Симон. Той акцентира върху това, че сигурността в Черно море не е просто регионален въпрос, а засяга европейската сигурност и стабилността на общото ни бъдеще.

Нашето послание е за партньорство, уважение и споделена отговорност, трябва да работим заедно, за да укрепим сигурността си, да защитим гражданите си и да подкрепим засегнатите от войната на Русия срещу Украйна, каза още евродепутатът.

По думите му, това изисква политическа решителност, финансови ангажименти, по-силни отбранителни способности, както и продължаваща хуманитарна, икономическа и военна помощ за Украйна.

ЕК обяви специална стратегия за регионите, граничещи с Русия, Украйна и Беларус, признавайки ги като зона за стратегическа намеса, допълни Яцек Протас. Той уточни, че с доклада, чийто автор е, се предлага девет държави - от България до Финландия, да получат допълнително финансиране до 10 процента през следващия програмен период. Необходимо е увеличение на нивото на публичните инвестиции, както и на държавната помощ за предприемачите, посочи Протас.

По думите му, в доклада е посочено още, че в тези региони трябва да бъдат реализирани инвестиции с двойно предназначение, които обслужват жителите всекидневно в мирни времена и имат отбранително значение по време на война. Цяла обединена Европа трябва да застане солидарно с регионите, които страдат най-много в резултат на войната в Украйна, подчерта Протас.

Ангелика Винциг посочи, че нейните сънародници в Австрия не са наясно какво се случва в държавите, близки до конфликта. Тя уточни, че заради това се е включила в делегацията, за да се запознае от първа ръка със ситуацията и фактологията. По думите ѝ, получената информация ще бъде представена както в европейските институции, така и в страните членки.

Тези 10 процента повече средства за най-засегнатите държави, означават 2,2 милиарда евро повече за България, подчерта Новаков и изрази надежда, че тази цел ще получи подкрепата и на българското правителство. Той допълни, че сега текат преговорите на европейските държави за окончателната форма на бюджета на ЕС.

По думите му, по финансовата рамка за периода 2028 - 2034 г. би трябвало да има съгласие най-късно през лятото на следващата година и тя да влезе в сила от 1 януари 2028 година.

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