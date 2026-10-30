България се включва в инициатива на НАТО за противодействие на дронове и крилати ракети
Министърът на отбраната Димитър Стоянов подписа нота за включването ни към меморандума
Чуйте статията:
България се включва в инициатива на НАТО за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи. Министърът на отбраната Димитър Стоянов подписа нота за присъединяванено ни, съобщиха от Министерството на отбраната.
Кабинетът "Радев"
С документа МО се присъединява към Меморандума за сътрудничество между министрите на отбраната на Белгия, Дания, Финландия, Гърция, Румъния, Швеция и Турция.
Основната цел е по-ефективна защита срещу въздушни заплахи на височина под 150 метра, включително крилати ракети, безпилотни летателни апарати и планиращи бомби. Това става на фона на зачестилите атаки с дронове над търговски кораби в изключителната икономическа зона на Черно море.
Проектът предвижда развитие на способности за откриване, идентифициране, проследяване и противодействие на подобни заплахи чрез използване на съвременни платформи, сензори, ефектори и други технологични решения.
Сътрудничеството ще се развива в две основни направления - съвместни обществени поръчки и съвместно разработване на отбранителни способности, като участниците ще обменят информация, експертиза и технологични решения.
В рамките на инициативата Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване (NSPA) ще извърши пазарно проучване и ще изготви каталог на съществуващи и очаквани в близко бъдеще технологии, съобразени с общите изисквания на участващите държави.
Това ще подпомогне оценката на възможностите и вземането на решения за бъдещи придобивания и съвместни разработки. Българската индустрия ще има възможност да представи своите продукти, технологични решения и експертен потенциал, както и да търси участие в съвместни проекти със съюзнически държави.
Предстои нотата да бъде изпратена за ратификация от Народното събрание.