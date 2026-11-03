Договорът за доставка на 183 от тях първоначално беше сключен за 1,37 млрд. долара, но през лятото НС одобри актуализация с още над $44,7 млн. заради поскъпването и инфлацията

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България приема на официална церемония във военния завод "Терем" във Велико Тънорво първите бойни машини "Страйкър", предадоха Булфото и БТА. Събитието бележи важен етап от модернизацията на нашата армия и началото на реалното въвеждане в експлоатация на новия тип техника.

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Придобиването на машините "Страйкър" е част от ангажиментите на страната ни към колективната отбрана на НАТО и усилването на отбранителните способности на Сухопътните войски.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов прие почетния строй на Националния военен университет (НВУ) "Васил Левски" във военния завод "Терем" във Велико Търново. С това започна тържествената церемония, на която той посрещна първите асемблирани бойни машини "Страйкър" за Сухопътните войски.

Снимка: Булфото

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Договорът за доставка на 183 бойни машини от фамилията "Страйкър" първоначално беше сключен за 1,37 млрд. долара, но през лятото Народното събрание одобри актуализация с още над 44,7 млн. долара, заради поскъпването и инфлацията. Първите осем машини вече са сглобени, пет от тях вече са предоставени на първа механизирана бригада на Сухопътните войски в Карлово.

Снимка: Булфото

На тържествената церемония присъстват началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, представители на Българската армия, ръководството на Военния завод "Терем", посланикът на Канада в България Кевин Рекс, представители на Държавния департамент на САЩ, на американското посолство и на въоръжените сили на САЩ.

През лятото при посещението си във великотърновския военен завод министър Стоянов посочи, че предприятието разполага с необходимата инфраструктура и експертиза, за да се утвърди като регионален сервизен център за платформата "Страйкър". Това ще гарантира дългосрочни способности за поддръжката на машините след доставката на всички 183, предвидени в сключения договор, и ще осигури тяхната надеждна експлоатация в бъдеще.

Снимка: Булфото

Българските военнослужещи са обучени да работят с машините "Страйкър", каза началникът на отбраната в оставка адмирал Емил Ефтимов пред журналисти във Велико Търново.

На официалната церемония по предаването на американските машини за асемблиране в завод "Терем-Ивайло" във Велико Търново, той посочи, че това е важен етап от модернизацията на българската армия и развитието на стратегическото партньорство със САЩ и Канада.

Приемането на новите машини "Страйкър" е събитие, чието значение надхвърля доставката на съвременна военна техника - то е конкретен израз на осъзнат и определящ избор България да изгражда модерни, боеспособни и оперативно съвместими въоръжени сили, готови да изпълняват националните интереси и да изпълняват поетите съюзни ангажименти, посочи той.

Началникът на отбраната подчерта, че машините ще осигурят способности на българските сухопътни войски. "В условията на сериозни предизвикателства пред европейската сигурност, включително продължаващата война в Украйна, изграждането на боеспособни сухопътни формирования е критична необходимост", каза Ефремов. Той уточни, че новите машини ще осигурят радикално нова маневреност, съвременна защита и качествено по-висока огнева мощ на военните формирования.

Снимка: БТА

САЩ са ключов съюзник на България, а това сътрудничество има съществен принос за укрепването на източния фланг на НАТО и сигурността в Черноморския регион. Придобиването на бойните машини "Страйкър" и самолетите "Ф-16" са доказателство, че това партньорство намира израз в конкретни дългосрочни инвестиции, каза той. И допълни, че се очаква бреговият ракетен комплекс.

Очакванията са за задълбочаване на индустриалното и технологично партньорство между двете държави, а дейностите в завода показват потенциала на българската отбранителна индустрия, каза още Ефтимов. И допълни, че перспективата завод "Терем -Ивайло" да се утвърди като регионален център за поддръжка на платформата "Страйкър" заслужава особено внимание, защото така България може да предоставя услуги в подкрепа на съюзниците в района. Той обобщи, че най-важната задача е придобиването на новата бойна техника да бъде превърнато в реална отбранителна способност и ангажиментът на командния и личния състав в този процес е огромен.

Снимка: БТА

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