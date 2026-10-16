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Изпратили сме писма и искане към генералния секретар на НАТО Марк Рюте и върховния главнокомандващ Алексъс Гринкевич за усилване на нашите способности, най-малкото за демонстриране на сила на нашата територия и в нашето териториално море. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти. Той участва в отбелязването на празника на българските Военновъздушни сили (ВВС) пред Паметника на летеца в София.

Кабинетът "Радев"

Поискали сме целия възможен спектър - ракетни комплекси, антидрон системи, патрулна авиация, разясни той и допълни, че се очаква решение по искането.

Нашите съюзници имат ограничени възможности. Румъния и балтийските страни също имат необходимост, посочи Стоянов. В колаборация сме с балтийските страни, имаме и тяхната политическа подкрепа, но най-важното е в Черноморския регион да разработим единна стратегия за действие заедно с Румъния и Турция. Очаквам скоро да проведем среща с министъра на отбраната и началниците на отбраната на Турция и Румъния, каза още Димитър Стоянов.

Интензитетът на ударите в Черно море се усилва с всеки изминал ден, коментира министърът и припомни за ударите в териториалните води на Румъния. Това показа необходимостта от модернизация на Въоръжените сили на България, заяви Стоянов.

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Въпреки че има разположени сили и средства в Румъния и балтийските страни и Полша, на 100% обезпечаване по отношение на сигурността не може да съществува, обясни министър Стоянов. По думите му и в Русия, и в Украйна разполагат с най-новите технологии, но въпреки това ударите от дронове и балистични ракети продължават. Въпросът е да се минимализира рискът колкото е възможно. Ние го правим с наши средства, разположили сме средства за кинетично въздействие и наблюдение, разполагаме и с две системи за разузнаване на нашата акватория. До края на седмицата очакваме и трета система, която е чисто нова, съобщи Стоянов.

Той отбеляза, че вчерашното заседание на ЕС е било насочено към атаките в Черно море. Надявам се на бърза реакция и усилване на нашите възможности, посочи Димитър Стоянов.

Корабът "Челси-3" се намира източно, на 10 километра от Лозенец, на котва е и се очаква да бъде започната нова операция за изтегляне, посочи министърът и поясни, че вчера операцията е била прекратена заради метеорологичните условия. Надяваме се днес корабът да бъде извлечен до Бургас, каза още Димитър Стоянов.

Вторите осем F-16 се очакват пред 2030 г., каза още министърът на отбраната. Димитър Стоянов участва в тържествения ритуал по полагане на венци и цветя пред Паметника на летеца в София по случай Празника на авиацията и българските Военновъздушни сили (ВВС). България вече получи осем изтребителя F-16.  Надявам се да ускорим процеса и да ги изтеглим колкото се може по-рано, добави министърът.

Идва нова техника, нови предизвикателства, като те трябва да бъдат преодолени. Очакваме трикоординатните радари, които 2028 г. трябва да постъпят, както и първите зенитно-ракетни комплекси, каза още Димитър Стоянов.

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