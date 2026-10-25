България избира президент
Общо 6 млн. и 590 хил. души ще имат възможност да избират между 27 кандидатпрезидентски двойки
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Българските граждани днес избират своя седми президент. Общо 6 млн. и 590 хил. души ще имат възможност да избират между 27 кандидатпрезидентски двойки. Общо 46 001 души ще гласуват за първи път.
Президентски избори 2026
Изборният ден започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., но не по-късно от 21:00 ч., когато пред секцията има негласували избиратели, се посочва в хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК). В секциите извън страната гласуването започва също в 7:00 ч. и приключва в 20.00 ч., съответно в 21:00 ч. местно време.
Секциите в страната, в които ще се гласува с машина, са 9373, като в 2249 от тях ще има две машини. Общият брой на машините е 11 622.
На 30 юли 2026 г. Народното събрание реши да се въведе изцяло машинно гласуване в секции с над 300 избиратели, предава БТА.
Гласуване в чужбина
За изборите в чужбина ще има 613 секции, разположени в 60 държави. Във 242 от тях ще се гласува с машина, а в 24 - с две машини. Най-много секции са предвидени в Обединеното кралство - 82, и в Турция - 78. В Германия секциите ще бъдат 70, в Испания - 67, а в САЩ - 44.
Адресите на избирателните секции извън страната могат да бъдат намерени на сайта на Министерството на външните работи, както и в приложението на ЦИК за президентския вот - "Избори 360°".
На 30 юли 2026 г. парламентът отмени ограничението за до 20 секции извън дипломатически и консулски представителства в държави, които не са част от Европейския съюз.
Гласуване на хора с увреждания
За хората с увреждания ще бъдат отпечатани 1500 тактилни шаблона за гласуване с хартиени бюлетини. Тактилният шаблон покрива изцяло бюлетината, има квадратни и кръгли прорези в местата за обозначаване на гласа на избирателя и съдържа изписани на брайлова азбука номерата на партиите, инициативните комитети и на полето "Не подкрепям никого".
Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването ще могат да гласуват в определените за тази цел места - предимно на първия етаж от сградите, в които са поместени секционните избирателни комисии (СИК). Те могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция, а избирателите с увредено зрение могат да гласуват самостоятелно. Когато избирателят е с увредено зрение, слух или с друго увреждане, което не позволява извършването на необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуване, включително чрез машина, да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя.
Приложението "Избори 360°"
В приложението на ЦИК "Избори 360°" в секцията "За избиратели" потребителите получават информация за изборния процес и пълен списък с кандидатите за президент и вицепрезидент на предстоящите избори. Там има интерактивна карта на избирателните секции, както и симулатор на машинно гласуване, чрез който потребителите могат практически да упражнят стъпките при гласуване с машина.
Чрез приложението избирателите могат и да проверят адреса на избирателната си секция с електронните услуги на ГД "ГРАО" и да подават сигнали, които отиват пряко на имейла на ЦИК. В приложението има възможност за наблюдаване на резултатите от всяка СИК на географски принцип, включително и тези в чужбина. Дейността на СИК в изборния ден в реално време може да се следи на портала evideo.bg.
В секцията "За СИК" в "Избори 360°" ще се публикуват електронни версии на протоколите за отчитане на резултатите от гласуването с хартиени бюлетини, машинно гласуване и контролните преброявания.
Обявяване на резултати
Незабавно след обявяване на края на изборния ден, но не по-рано от 20:00 ч., СИК установява резултата от гласуването, съставя протокол и го предава на районната избирателна комисия (РИК). Аналогична е работата на СИК извън страната. До 48 часа след приключването на гласуването РИК установява и обявява резултатите от гласуването в изборния район и съставя протокол, който изпраща на ЦИК. ЦИК публикува на интернет страницата си междинни резултати от обработката на протоколите на СИК в РИК по избирателни секции. Не по-късно от 48 часа след закриването на изборния ден Комисията обявява резултатите от изборите и имената на избраните президент и вицепрезидент на републиката.
Втори тур
Когато никой от кандидатите в изборите за президент и вицепрезидент не е избран, ЦИК определя първите две кандидатски листи, получили най-голям брой гласове, и насрочва нов избор, който ще се проведе на 1 ноември 2026 г. Според Конституцията избран е кандидатът, получил повече от половината действителни гласове, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели.
НАЙ
Излязоха нови резултати от изборите
Актуализираха резултатите от гласуването към 14.30 часа
Публикуваха нова порция резултати
Обявиха последни резултати преди официалните
Изтекоха първи резултати от вота
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