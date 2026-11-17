Сред официалните гости ще бъдат Симеон Сакскобургготски и Жан-Клод Юнкер

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Европейският парламент ще бъде домакин на тържествена церемония за отбелязване на 20 години от присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз. Събитието ще премине под надслов "Споделено пътуване, общо бъдеще" в присъствието на ръководители на европейските институции и политици, изиграли ключова роля в процеса на интеграция на двете държави.

Българският национален химн в началото на форума ще бъде изпят от оперния певец и актьор Росен Ненчев, а румънският - от сопраното Ирина Баянец. Обръщение към присъстващите ще отправи председателят на Европейския парламент Роберта Мецола.

Сред официалните гости ще бъдат бившият министър-председател на България Симеон Сакскобургготски и бившият председател на ЕК Жан-Клод Юнкер. Ще присъстват и други ключови фигури от времето на преговорите, включително първият български еврокомисар Меглена Кунева, бившият румънски премиер Калин Попеску Търичану и бившият външен министър на Румъния Мирча Джоана.

На събитието ще се включат и млади таланти, сред които българският математик и информатик Андрей Стефанов и румънската олимпийска шампионка Ана Мария Брънзъ.

Публикуваните от Европейския парламент аналитични обзори отчитат съществени промени в икономиките на двете държави през изминалото десетилетие. Брутният вътрешен продукт на човек от населението в България, изчислен по стандартите на покупателната способност, се е повишил от 38.4 на сто от средното равнище за Съюза през 2006 година до 68 процента през 2025 година. Износът на стоки и услуги бележи двукратен ръст в реално изражение, заетостта във възрастовата група от 20 до 64 години достигна 77 процента, а безработицата се сви до 3.5 на сто при средно 6 процента за общността. Дължината на автомагистралната мрежа в страната се е увеличила от 418 на 877 километра благодарение на европейските инвестиции.

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Румънската икономика също отчита напредък с реален брутен вътрешен продукт, надвишаващ с 67 на сто нивата от 2006 година. БВП на глава от населението в северната ни съседка нараства от 44 процента през 2007 година до около 78 на сто през 2024 година. За периода до 2025 година Румъния е усвоила 100.2 милиарда евро от европейския бюджет при национална вноска от 35.2 милиарда евро, което спомогна за модернизация на транспорта, здравеопазването и образованието. Страната постигна и пълноправно членство в Шенгенското пространство.

Европейските институции ще посочат в докладите си и областите, изискващи допълнителни усилия за преодоляване на дефицитите. За България основните проблеми остават високите нива на неравенство в доходите, регионалните дисбаланси, системите на здравеопазване и образование, както и ефективността на антикорупционните мерки и независимостта на съдебната система.

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