Според Станислав Балабанов България върви към пълен мандат на това управление с всичките минуси, градивни критики и работа. Заместник-председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" (ИТН) коментира това в ефира на Нова телевизия.

Парламентът

В момента управлява правителство на малцинството на три формации, съставено от ГЕРБ, "Има такъв народ" и БСП, посочи Балабанов в отговор на въпрос, свързан с влиянието в управлението на лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски . Той посочи, че стои зад думите си, че ако от ИТН усетят и минимално участие на Пеевски в управлението, ще напуснат властта.

Едно правителство на малцинството е логично да търси подкрепа от всички останали партии, прекрасно е, че има редица партии, които подкрепят законодателната програма на това управление, държавата трябва да върви напред, заяви народният представител.

Помолен да коментира думи на Делян Пеевски, че правителството е оцеляло благодарение на него, депутатът каза, че никой не може да контролира мнението на политическите лидери.

"В крайна сметка господин Пеевски, заедно с всички останали представители на политически формации, са в българския парламент, защото са избрани. Пет пъти поред последните години общо взето подредбата на политическите сили е една и съща", допълни той.

Асен Василев: Следващата голяма битка ще е за бюджета, подготвят вдигане на данъците
По думите на Балабанов, ако от ПП и ДБ не са отказали да участват в кабинета, в момента нямаше да се коментират други лидери.

ПП, които демонстрират, че са готови да бъдат алтернатива, са фалшив етикет върху гнила стока, продават политическо лицемерие като надежда за промяна, заяви Балабанов. "Искрено се забавлявам с Асен Василев. Да не забравяме, че заедно с Кирил Петков си пишеха есемеси с Пеевски и го наричаха умалително в едно правителство, в което заедно управляваха", допълни Балабанов. По думите му ПП- ДБ са променили Конституцията съвместно с Пеевски.

Според Балабанов не е вярно, че правителството е щяло да оцелее на вота на недоверие, ако не е било подкрепено от депутатите на ИТН.

 

