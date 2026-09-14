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Зам.-председателят на Народното събрание Атанас Атанасов от "Демократична България" нарече политически многоцелеви ход пресконференцията на прокуратурата, разследващите и експертите по разследването на случая "Петрохан", завършил с шест трупа през февруари. С днешна дата разследващите отново повториха, че експертизите са потвърдили, че няма външна намеса при убийствата и те са извършени помежду шестимата мъже, сред тях две момчета.  

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"Това е многофункционално активно мероприятие, което имало няколко цели. "Империята отвръща на удара", направи Атанасов алюзия с филма от сагата "Междузвездни войни" в ефира на БНТ.

Депутатът е категоричен, че пресконференцията за разследването на убийствата и самоубийствата в Петрохан и под Околчица е била организирана, след като бяха оповестени конкретни данни от дейността на Илияна Йотова за помилването на наркотрафиканти.

"И беше намерена веднага удобна тема, която да отклони общественото внимание от него. Какво се е случило, че трябваше да се даде тази пресконференция? Разследването не е приключило и днес имаше само спекулации и внушения", обвини Атанасов прокуратурата и МВР.

Той се чуди защо сега се връщаме към този случай след 7-8 месеци без видима причина. "Няма произнасяне на прокурорите, това е политически ход с цел да се прикрие скандала с помилваните наркотрафиканти", категоричен е народният представител от ДБ.

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По думите му фактът, че комисия за експертизите на "българския Ескобар" е назначена от тогавшната правосъдна министърка Надежда Йорданова, сега депутат от ДБ, е само технически въпрос, а отговорността я носи Илияна Йотова, тогава вицепрезидент. 

Друга цел, според Атанас Атанасов, е да се отнеме вниманието от важната политическа новина, че ГЕРБ няма да участват в президентските избори.

"Някъде в сянката на този скандал се потопи и това, че ГЕРБ не издигат кандидат за президент", добави Атанасов. По думите това е много важен знак, защото това е втората по големина политическа сила, управлявала дълго България. "Така че, цели много", обобщи депутатът.

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Атанасов изрази притеснението, че "тази червена власт е заплаха за националната сигурност" и повдигна въпроса и за взривовете в складовете на Емилиян Гебрев. 

"Ние много отдавна пледираме за смяна на ВСС. И е време старият да си отиде, но това не може да бъде на всяка цена", коментира той. Попитан дали това ще рече, че няма да подкрепят промените на мнозинството за състава на ВСС, той категорично отрече с думите: "Не, не е така".

"Дълга процедура, детайлно изслушване и когато всичко е ясно за всички кандидати, гласуваме", анонсира какво ще бъде поведението на депутатите от "Демократична България" Атанас Атанасов. 

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