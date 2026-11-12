Кабинетът нее променил текстовете, свързани с домашната ракия и ако дядо занесе на сватбата на внука си своя ракия, а тя е в ресторант, той категорично попада под ударите на закона, категоричен е лидерът на ПП

2310 Снимка: БТА

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Заложената от правителството в бюджета за 2027 г. инфлация от 4% е научна фантастика, заяви на брифинг на парламентарната група на "Продължаваме промяната" (ПП) лидерът на партията Асен Василев.

Според него причина за нарастването на инфлацията са цените на горивата - газ, дизел, електроенергия.

"Булгаргаз" отново поиска увеличение на цената на газа - след 32,5% от 1 ноември, се иска 14% от декември. За съжаление, това няма да е последното увеличение, което "Булгаргаз" иска, защото цената все още е по-ниска от тази на международните борси. Това означава, че натискът върху бизнеса, върху цената на парното в София, върху оранжериите, а оттам и по цялата хранителна верига ще бъде изключително голям. И това, което правителството е написало в макрорамката на бюджета за 4% инфлация догодина, е научна фантастика", каза Асен Василев.

Според Асен Василев няма адекватни мерки в бюджета как да бъде овладяно това и следователно - хората ще обедняват: "Инфлацията ще стане изключително голяма и оттам хората ще обеднеят още повече, защото предвиденото увеличение на доходите е в рамките на 5% и то не за всички".

В началото на изложението си пред медиите в парламента Асен Василев критикува друг текст в проектобюджета за следващата година - свързан с домашната ракия.

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"Въпреки обещанията на управляващите да редактират текстовете за домашната ракия, са ги редактирали, но не напълно, заяви бившият финансов министър. И цитира, че новите текстове забраняват държането, предлагането и продажбата на ракия в места или помещения, в които се извършва стопанска дейност. За заседанието на бюджетната комисия от ПП предложили да падне изразът "държането и предлагането", за да не са в нарушение хората.

Василев даде следния пример - ако дядо занесе домашна ракия на сватбата на внука си, а сватбата е в ресторант, той категорично попада под ударите на закона. Затова според лидера на ПП "държавата е трябвало да се ограничи в това да няма продажба на домашна ракия в места, където се извършва стопанска дейност".

Депутатът от ПП Венко Сабрутев, който е и шеф на социалната комисия в парламента, критикува предложенията за промени в Закона за личната помощ и обяви, че парламентарната група започва подписка в защита на личните асистенти, хората с увреждания и техните близки.

"Политиците, които говорят най-много за надежда, са политиците, които отнемат най-много от надеждата", каза Сабрутев.

Припомняйки предизборните обещания на премиера Румен Радев за борба с олигархията, той добави:

"Олигарсите се оказаха децата, младите семейства, работещите, а не хората с обществени поръчки, които правят българското общество бедно".

С предложенията за промени в Закона за личната помощ се засягат трудовите и осигурителните права на личните асистенти, а лични асистенти обикновено са родителите на деца с увреждания или близки на възрастни хора с увреждания.

"Отнемането на трудови права, трудовоосигурителни права, това, че те няма да натрупват платен отпуск, това, че те няма да са осигурени, е голям проблем", подчерта Сабрутев. Според него управляващите насочват вниманието си към тази група хора, вместо към други проблеми в системата.

"Това ли се оказа най-големият проблем на държавата? Къде са обществените поръчки в здравеопазването? Къде са фалшивите хоспитализации? Къде е битката с фалшивите ТЕЛК-ове?", попита риторично Сабрутев.

От ПП заявиха, че ще защитават правата на личните асистенти и хората с увреждания чрез започналата подписка.

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