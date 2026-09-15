Лидерът на ПП обръща внимание, че първият учебен ден е както радост, така и разход за родителите

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Настояваме и учениците от 5-и, 6-и и 7-и клас да получават еднократна помощ от 153 евро, написа във Фейсбук лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев във връзка с първия учебен ден.

Василев обръща внимание, че първият учебен ден е както радост, така и разход за родителите и напомня, че когато е станал министър на финансите, помощ за първия учебен ден са получавали само учениците от 1-ви и 8-ми клас.

"През 2022 г. разширихме помощта за 2-ри, 3-ти и 4-ти клас. През 2023 г. в бюджета, който предложих, беше заложена и втората част на разширението за 5-и, 6-и и 7-и клас, така че всички деца от 1 до 8 клас да получават помощ за първия учебен ден. За съжаление, само "Продължаваме Промяната", БСП и "Възраждане" подкрепиха помощта за 5-и, 6-и и 7-и клас и тя беше отхвърлена", пише в социалната мрежа той.

"От 2023 г. досега "Продължаваме Промяната" предлага мярката да се разшири във всеки бюджет, но не могат да се съберат 121 гласа, за да бъде приета. В този парламент мярката не мина, защото при гледането на бюджет 2026 "Прогресивна България" се въздържа. Ще я предложим пак за включване в бюджет 2027. Надяваме се от петия опит да успеем да убедим колегите в Народното събрание, че 153 евро в началото на учебната година не са лукс, а необходима помощ за българските семейства", добавя той.

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