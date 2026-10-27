Според лидера на "Продължаваме промяната" разчетите на държавата за 2027 г. предвиждат "вдигане на максималния осигурителен доход, ръст на доходите по-нисък от инфлацията, минимална заплата с 30 евро по-ниска от старата формула"

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След като бюджетът е толкова добър, защо го скриха, пита във Фейсбук лидерът на "Продължаваме промяната" (ПП) и бивш министър на финансите Асен Василев. Според него изборите в неделя са били вот на недоверие към икономическата политика на правителството.

"Уж Бюджет 2027 бил много хубав за гражданите и бизнеса. Тогава защо не го публикувате и изпратите към Народното събрание до 30 октомври, както изисква Законът за публичните финанси", написа Василев в социалната мрежа.

"По малкото публикувани данни Бюджет 2027 продължава политиката на обедняване. Над 2 милиарда евро нови данъци срещу 50 милиона евро свиване на разходите. Ново вдигане на максималния осигурителен доход, ръст на доходите по-нисък от инфлацията, минимална заплата с 30 евро по-ниска от старата формула, данък върху ваучерите за храна, увеличени данъчни оценки... Това е, което знаем. Какво още има записано в Бюджет 2027, така че да го крият толкова усърдно", се казва в публикацията на лидера на ПП.

Асен Василев за втори път поставя въпроса защо кабинетът не внася проектобюджета до 31 октомври, както изисква Законът за публичните финанси. На 26 октомври той се възмути, че няма да се състои заседанието на тристранката, на което правителството и представителите на синдикатите и работодателите трябва да обсъдят план-сметката на държавата.

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Според председателя на парламентарната комисия по бюджет и финанси и депутат от "Прогресивна България" Константин Проданов Законът за държавния бюджет за 2027 г. ще бъде внесен в Народното събрание през първата седмица на ноември.

В средата на октомври Министерството на финансите изпрати официално до Европейската комисия и Еврогрупата Проекта на бюджетен план на Република България за 2027 г.

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