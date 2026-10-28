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Правителството крие бюджета, следователно готви тесла за гражданите, смята лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев.

Парламентът

Почти цялата парламентарна група на ПП застана пред медиите, след като поисканото от нея с подписка извънредно заседание по помилванията беше провалено от мнозинството с липса на кворум. Затова Василев говори по три теми - за помилванията, бюджета и "опорката" на мнозинството, че са войнолюбци.

Правителството укрива важна информация за държавния бюджет за 2027 г. и за решенията за помилване на осъдени за наркотрафик, посочи Василев.

"В момента няма представен бюджет за 2027 г. Крият го. Казват, че бил много хубав, че имало много хубави неща в него. Ако беше толкова хубав, да го покажат. Обикновено, когато управляващите крият нещо, то е тесла за българските граждани и за българския бизнес", каза за проектобюджета за 2027 г. Василев. А по повод думите на премиера Румен Радев, че в момента кабинетът води тежки преговори с ЕК по разчетите на държавата, за да отстои социалните му параметри, Василев коментира, че такава процедура в ЕС няма. "България изпраща, ЕК дава становище. Преговори няма", посочи бившият финансов министър.

Според него бюджетът за следващата година ще бъде с над 3 процента дефицит и увеличена данъчна тежест над 2 млрд. евро, затова Василев го нарече "бюджет на обедняването". Според Василев едната "тесла" вече е ясна - с 34% се качва цената на природния газ от 1 ноември. Но уточни, че това е искането на "Булгаргаз", което Комисията за енергийно и водно регулиране ще разглежда. 

А що се отнася до темата с помилването от Илияна Йотова на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов, която той повдигна в началото на септември и го нарече "Петрички Ескобар", Василев обеща отново да се опита да я вкара в пленарната зала, "докато не стигнем до истинските факти защо са се случили тези помилвания".

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В началото на изявлението си за медиите Асен Василев нарече "опорка на управляващите" внушенията, че от ПП са войнолюбци и че искат да изпратят български войски в Украйна. И припомни, че Народното събрание два пъти - през 2022 и 2025 г. се е произнесло против изпращането на войски.

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