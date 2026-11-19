Няма да имаме национална коалиция с никого, ще отчитаме местните особености, категоричен е лидерът на "Продължаваме промяната"

2108 Снимка: БТА

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Лидерът на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев заяви, че на местните избори догодина партията му няма да е в национална коалиция с "Демократична България" (ДБ). Двете партии ще обсъждат взаимодействието си община по община.

Василев бе гост в подкаста "Извън ефир", където засегна редица теми, между които освен взаимодействието с ДБ и предстоящите местни избори догодина.

"Минаха президентските избори - вече се ориентираме към местните", каза лидерът на ПП.

В разговора в студиото Василев категорично отхвърли всякакви нови сглобки, включително и с ДБ. И обясни защо - двете партии имат различна идеологическа физиономия. "Не мисля, че доверието на избирателите ще се повиши, ако сме заедно. Поотделно имаме по-голяма подкрепа. Има хора, които харесват ДБ, но не харесват нас и обратното и няма да гласуват за коалиция. Това не означава, че нямаме взаимодействие по ключови проблеми. Но това са две различни партии", изтъкна той.

"Ще решаваме община по община, няма да имаме национална коалиция с никого", повтори Асен Василев и посочи, че от ПП не предопределят ДБ като естествен партньор във всяка община. "На миналите избори на много места подкрепихме инициативни комитети - местните особености са различни. Начинът, по който подхождаш към София и към Смолян е различен", добави той.

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"С ДБ сме си били едни на други в тежест - поотделно си вдигаме резултата. Хората виждат ясна идеологическа физиономия. Ние седим в центъра и разликата с тях е много съществена", подчерта Асен Василев, базирайки извода си на социологически изследвания.

Запитан за кого би гласувал като кмет на София на изборите догодина - за Андрей Гюров или за Васил Терзиев, Асен Василев отговори: "Аз гласувам в Хасково". Но не избяга от темата, просто обясни, че има ред, който партията ще спази - ще се чуе мнението на софийските структури, на общинските съветници. И бе категоричен за името на кандидат-кмета - "Няма как лидерът на партията да го предопредели".

Запитан каква оценка би дал на свършеното от столичния кмет Васил Терзиев, Асен Василев посочи, че "има доста добри неща, които не бяха обяснени". "Има и неща, които не се случиха. Аз винаги съм имал проблем с грозотата на града, което се оправя с тежки регулации и за момента не се е случило. Виждаме тежък конфликт с общинския съвет, който държи всички общински дружества и оттам връзва ръцете на кмета", добави той. И бе категоричен, че "оценката трябва да я сложат софиянци".

Парламентарният съюз е нещо много разумно - по отделни политики си взаимодействие, като ВСС, например, каза той за съвместната работа с ДБ.

Според Асен Василев на президентските избори се е видяло "едно огромно разочарование в обществото". "През април имаше надежда, но един милион от гласувалите през пролетта, не участваха в президентските избори", посочи лидерът на ПП.

"Избирателите очевидно отхвърлиха модела на управление на ГЕРБ и ДПС с протестите миналата година, дадоха доверие на Радев като силния човек, който ще може да пребори този модел. Но не виждаме борба с модела, а по-скоро негово продължение. На президентските избори видяхме, че целият наш електорат е излязъл - даже отгоре, но този на Радев - не", подчерта Асен Василев.

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