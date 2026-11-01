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Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев призова българските граждани "да изберат истината пред лъжата и да гласуват за президент, който да бъде коректив на властта". Той упражни правото си на глас под номер 36 от 712 избиратели по списък в секция 28 в родния си град Хасково, предаде БТА.

Президентски избори 2026

"Днес е важно да изберем истината пред лъжата", каза Василев. Той призова избирателите да направят съпоставка между броя на българските младежи, пострадали от войната в Украйна и тези, засегнати от наркотиците през последните пет години.

"Крайно време е да проветрим президентството", каза още лидерът на "Продължаваме промяната". Той коментира, че след девет години на поста и в навършена пенсионна възраст, е време единият от кандидатите да се оттегли.

Асен Василев определи ниската избирателна активност като "изключително голям вот на недоверие на икономическата политика на съществуващото правителство".

По думите му бюджетът е бил скрит от обществеността, въпреки че законовият срок за представянето му е изтекъл вчера. Василев каза още, че според обявените до момента данни се предвиждат над два милиарда евро допълнителни данъчни приходи и само 50 милиона евро по-малко разходи.

Той коментира и думите на президента Радев, че забавянето на бюджета е свързано с преговори с Европейската комисия за социалните разходи. Според Василев позицията на Комисията опровергава тези твърдения, тъй като националният бюджет се изготвя от правителството на съответната държава.

"Крайно време е да сложим край на лъжите и да гласуваме за президент, който ще бъде истински коректив", каза Асен Василев. Той допълни, че държавният глава трябва да се противопоставя на опити за прокарване на противоконституционни разпоредби, които засягат финансовите интереси на гражданите.

Снимка: БТА

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