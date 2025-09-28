4877 Снимка: БТА

Общото събрание на "Продължаваме промяната" избра Асен Василев за председател на партията.

Василев е избран единодушно с 289 гласа. Той беше единствен кандидат за лидерския пост.

Делегатите определиха и ново ръководство, след като днес се проведе гласуването за лидерския пост.

Той благодари за доверието.

"Искам страшно много да ви благодаря. Както ви обещах, ще се борим докрай. Сега е моментът да изберем и останалите хора, които ще помагат в тази битка. Защото ако има едно нещо, което съм научил в този живот, е, че сам човек не може да стигне далече. Трябва да е отбор", заяви Василев.

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев представи новия Изпълнителен съвет на партията, избран на Общото събрание на формацията. Той каза, че Изпълнителният съвет е почти изцяло обновен. От общо 13 члена има трима члена от предишния Изпълнителен съвет и 10 нови попълнения. За мен е изключителна чест да работя с тези хора, защото те дават душа и сърце за България, каза на брифинг Василев.

В новоизбрания Изпълнителен съвет влизат бившият премиер Николай Денков, арестуваният кмет на Варна Благомир Коцев и кметът на Благоевград Методи Байкушев. В състава му са още Васил Пандов, Михал Камбарев, Стою Стоев, Ивайло Шотев, Богдан Богданов, Венко Сабрутев, Вяра Тодева, Тони Стойчева и Татяна Султанова.

Кирил Петков ще бъде в Националния съвет на "Продължаваме промяна", в момента тече избора на този партиен орган, каза Асен Василев в отговор на въпрос. Той посочи, че Лена Бориславова също е кандидат за член Националния съвет на партията и предположи, че също ще бъде избрана.

Асен Василев каза, че не е имало друг кандидат за председателското място освен него. Той съобщи, че в Устава на партията е прието, че ще има заместник-председател на партията, излъчен от членовете на Изпълнителния съвет, и утвърден от Национален съвет по предложение на председателя. Василев посочи, че се създава независим орган в партията - Етична комисия, която може да разследва сигнали и да предприема съответните действия.

До членовете на новоизбрания Изпълнителен съвет на "Продължаваме промяната" имаше запазено място за арестувания кмет на Варна и надпис "Тук трябваше да седи Благо Коцев". Асен Василев коментира, че прокуратурата нищо не е открила и държи абсолютно без причина и Благо Коцев, и другите политически затворници. И това не го казваме само ние, това вече го казва и Европа, до такава степен, че в момента се спират парите на българските данъкоплатци. Парите от Европа се спират, защото българското правителство си позволява да държи политически затворници, каза лидерът на "Продължаваме промяната".

В отговор на въпрос за вота на недоверие към Министерския съвет, който от "Възраждане" искат да внесат, но не им достигат подписи, Асен Василев каза, че "Продължаваме промяната" ще подкрепят в пленарната зала вота на недоверие, свързан с безводието. В Национален съвет имаме решение за подкрепа в пленарна зала, сега ще имаме нов Национален съвет, който ще бъде избран днес, той ще се събере и ще реши дали бихме дали и подписи за внасянето му, допълни Василев.

Вчера приехме и платформата на "Продължаваме промяната", която ни дава възможност да се фокусираме в пет основни области - конкурентен бизнес, млади семейства и доходи, образование и здравеопазване, и, не на последно място - справедливост и свобода, каза Василев. По думите му това е посоката, която трябва да зададем, когато България вече е в Шенген и в еврозоната от 1 януари 2026 г.

"Продължаваме промяната" задава ясен курс към сърцето на Европа за една свободна, богата, просперираща България, където сме горди с миналото си, щастливи в настоящето и спокойни за бъдещето, заяви Асен Василев.

Общото събрание на ПП започна вчера. То бе свикано след кризата в партията, настъпила през юни след скандалите в Столичната община, след които последва и арест на заместник-кмета Никола Барбутов.

Тогава оставка подаде другият съпредседател на ПП Кирил Петков, поемайки отговорност за кадровите решения при избора на кандидати за кметове на столичните райони. Петков се оттегли и като депутат. Вчера на форума той обяви, че гласува пълно доверие на Асен Василев.

Така Асен Василев остана единствен председател, което днес стана факт официално.

Последва и арестът на варненския кмет Благомир Коцев, който помогна за консолидацията на партията.

